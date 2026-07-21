Paritaria docente: para el Gobierno, la oferta salarial es "responsable y sostenible" y permitirá que los salarios le ganen a la inflación

La propuesta salarial presentada a los gremios contempla incrementos escalonados entre julio y diciembre, incorpora una recomposición para directores y supervisores y crea una asignación para docentes con licencia por embarazo o enfermedades oncológicas. Además, garantiza un salario mínimo de $1.517.481 para un maestro de grado sin antigüedad a fin de año.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes su oferta salarial para los docentes correspondiente al segundo semestre del año. La propuesta replica el esquema de aumentos acordado para la administración central, pero incorpora además herramientas específicas para el sector educativo , como el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid), mejoras para cargos jerárquicos y un nuevo beneficio para docentes que atraviesen determinadas situaciones de salud.

En términos generales, la oferta contempla una mejora promedio del 15 % entre julio y diciembre y, según estimó la Provincia, permitirá que el incremento anual promedio alcance el 49 % respecto de diciembre de 2025 .

Cómo es la propuesta

El esquema salarial mantiene los aumentos porcentuales escalonados ya ofrecidos al resto de la administración pública: 2 % en julio, 1,8 % en agosto, 1,7 % en septiembre, 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre y diciembre, complementados con los mínimos garantizados y el Fopcid, lo que eleva el impacto sobre el salario docente.

Con ese esquema, el Gobierno aseguró que un maestro de grado de jornada simple (25 horas semanales) sin antigüedad cobrará $1.517.481 en diciembre. Para ese mismo cargo, el salario ascenderá a $1.406.623 en julio, lo que representa una mejora del 6,25 % respecto de junio.

Mejoras para cargos jerárquicos

Uno de los puntos distintivos de la propuesta es la recomposición del suplemento por Responsabilidad Jerárquica para directores y supervisores.

El Ejecutivo propuso incrementar en 20 puntos porcentuales ese adicional, que se aplicará en dos etapas: 10 puntos desde julio y otros 10 puntos a partir de octubre. Según el Ministerio de Educación, la medida apunta a jerarquizar la carrera docente y reconocer las tareas de conducción dentro de las escuelas.

Nuevo beneficio para docentes con licencias

La propuesta también incorpora una asignación especial equivalente al incentivo por asistencia para docentes que se encuentren con licencia por embarazo o por enfermedades oncológicas.

Hasta ahora, quienes se encontraban en esas situaciones dejaban de percibir ese concepto salarial. Con este cambio, el Gobierno busca evitar que esas licencias impliquen una pérdida de ingresos.

La postura del Gobierno

Para el gobierno provincial se tratade "una propuesta responsable y sostenible". Durante la presentación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que la misma busca compatibilizar la recuperación salarial de los trabajadores, la continuidad de la inversión pública y la prestación de los servicios del Estado.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, afirmó que la oferta forma parte de una política más amplia que incluye concursos, titularizaciones, formación docente y mejoras en las condiciones laborales, al tiempo que defendió la decisión de reforzar los suplementos para cargos directivos y crear una cobertura específica para docentes con licencias por embarazo o enfermedades oncológicas.