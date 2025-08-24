Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Trágico accidente en la ruta nacional Nº 5. Fallecieron Amílcar Nicoletti, que era presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia, y sus dos hijos, de 7 y 15 años. La madre permanece internada con graves lesiones.

24 de agosto 2025 · 19:35hs
Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado, alrededor de las 8 de la mañana, en el kilómetro 389,5 de la ruta nacional Nº 5, a la altura de la localidad bonaerense de Francisco Madero, se cobró la vida de tres personas. Una cuarta quedó herida de gravedad y se encuentra internada. El impacto involucró a un camión Fiat Iveco y a un automóvil Fiat Argo en el que viajaba una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut, que se estaba trasladando a Rosario para ver el clásico de Central-Newell's.

El impacto entre los dos vehículos fue muy violento en la ruta nacional Nº5, que surca los campos entre Santa Rosa (La Pampa) y Luján (Buenos Aires): el Fiat Argo en el que viajaba la familia quedó reducido a una estructura calcinada, mientras que el camión Iveco de largo porte ardió casi por completo, con su carga desperdigada sobre el asfalto de la ruta.

Todos quienes viajaban en el auto vivían en Comodoro Rivadavia y habían emprendido el viaje hacia Rosario para presenciar el superclásico de la ciudad. Allegados a la familia confirmaron que tenían previsto hacer ese viaje en avión, pero un contratiempo con la documentación los obligó a trasladarse en automóvil.

auto4
Amilcar Nicoletti, sus hijos y su esposa, quienes sufrieron un choque fatal en la ruta nacional Nº 5

Amilcar Nicoletti, sus hijos y su esposa, quienes sufrieron un choque fatal en la ruta nacional Nº 5

De acuerdo con fuentes policiales y médicas, en el lugar fallecieron de manera inmediata Amílcar Nicoletti (40 años y nacido en Rosario) y dos de sus hijos: Ian, de 7 años, estudiante de primer grado división “B” en el Colegio Salesiano Dean Funes de Comodoro Rivadavia, y Yasmín, de 15 años, alumna de la carrera de Bellas Artes en una institución educativa de la ciudad petrolera. En tanto, Ivana Oronella, de 35 años, que viajaba junto a ellos, madre de los niños y esposa del fallecido, fue trasladada de urgencia al hospital Dr. Juan Carlos Aramburu, donde permanece internada con graves lesiones.

comodoro-canalla1
Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia.

Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia.

Amílcar Nicoletti era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Tras la triste noticia del fatal siniestro vial, Central emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de Nicoletti y sus dos hijos menores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1959656194500387084&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el conductor del camión, un joven de 29 años oriundo de Saladillo, resultó ileso. En el hecho intervino la Policía de Seguridad de Pehuajó, que desplegó un importante operativo en la zona.

camion

De acuerdo con el diario La Mañana, la violencia del choque fue tal que el camión se prendió fuego, quedando completamente destruido.

accidente

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero trabajaron intensamente en la extinción de las llamas, mientras que personal de la Policía Científica de Pehuajó llevó adelante las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

La investigación quedó en manos de la UFI N°8, a cargo de Pablo Schestrom. El fiscal imputó al chofer del camión por “triple homicidio y lesiones culposas”.

Conmoción en Comodoro Rivadavia

El hecho causó una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia, donde la comunidad educativa expresó su pesar. Desde el Colegio Salesiano Dean Funes se informó que este lunes 25 de agosto las clases permanecerán suspendidas en señal de duelo por el fallecimiento de Ian. Asimismo, se convocó a una misa en homenaje a la familia, que tendrá lugar este martes 26, a las 16, en el gimnasio de la institución.

imagefuenbre

La investigación judicial se centra ahora en determinar las circunstancias que originaron la colisión. Las autoridades buscan establecer si alguno de los vehículos realizó una maniobra indebida o si existieron factores externos, como condiciones climáticas o del asfalto, que hayan influido en el desenlace fatal.

La noticia del accidente se propagó rápidamente en Comodoro, donde vecinos, allegados y autoridades locales manifestaron su solidaridad con los familiares de las víctimas. El dolor colectivo se hizo sentir en redes sociales y en instituciones educativas, que acompañan el duelo de una comunidad profundamente afectada por esta tragedia.

Rosario padre Hijos clásico camión
Noticias relacionadas
Parque de la Cabecera. El concurso convocó a arquitectos de todo el país y premió proyectos innovadores para la ribera del Paraná.

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

El ataque a la casa de Centeno al 2300 en la zona sur se repitió este domingo al mediodía; uno de los tiradores cayó detenido tras una persecución.

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

La Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas investiga la muerte de una niña de 5 años que ingresó al Hospital Vilela.

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La Delio Valdez llega a Rosario el próximo 13 de septiembre para presentar su flamante disco El desvelo

La Delio Valdez llega a Rosario con nuevo disco: cumbia, autogestión y encuentro

Lo último

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Último Momento
Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Boca venció a Banfield y se acomodó en la zona A del Clausura

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

Ovación
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Fascendini no dudó en Unión: Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota

Fascendini no dudó en Unión: "Al jugar con uno más quizás nos faltó tener más la pelota"

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

La Copa Argentina oficializó la venta de entradas de Unión-River en Mendoza

Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"