La película perfecta: tiro libre de Di María para la victoria de Central en el Clásico

Rosario Central volvió a vencer a Newell's en el Clásico rosarino, con gol de Ángel Di María de tiro libre. Fiesta total en el Gigante de Arroyito

Rosario Central venció 1-0 Newell's en el Gigante de Arroyito y se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad, que tuvo un héroe excluyente: Ángel Di María.

El partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura se desató con un golazo de tiro libre del campeón del mundo.

Ángel Di María le ganó por primera vez a Newell's y lo hizo con una magnífica ovación de todos los sectores del Gigante de Arroyito.

Del otro lado, Newell's no se queda con el clásico desde 2022 y sigue muy relegado en el historial ante su eterno rival.

Cuando no pasaba nada en el encuentro y se asomaba el reparto de puntos, Ángel Di María acarició un tiro libre y abrió el clásico con un golazo inolvidable a menos de diez minutos del cierre.

Darío Benedetto ingresó luego e hizo su debut en la Lepra, que terminó con diez por la expulsión de Luciano Lollo.

A poco del cierre, Ariel Holan reemplazó a Ángel Di María, que fue el hombre determinante en la tarde de sábado.

Mirá el golazo de Ángel Di María para ganar el Clásico