Ataque a los cadetes del Liceo: esta semana se conocerá el veredicto final del juicio contra Martín Kunz

Este lunes serán los alegatos finales y se espera un veredicto de los jueces para el miércoles. La fiscalía pedirá la prisión perpetua para el acusado .

Ataque criminal. Martín Kunz, el excadete del liceo que en agosto de 2022 asesinó al chofer de una combi e hirió a siete cadetes en una panadería sobre ruta 1

La última semana de agosto marcará un punto decisivo en el juicio que desde hace tres años se sigue contra Martín Kunz , señalado como autor del ataque a un grupo de cadetes del Liceo Militar Manuel Belgrano de Santa Fe y del homicidio del chofer que los transportaba, Rubén “Bigote” Walesberg, en la Ruta 1.

El lunes está previsto que concluya la etapa de incorporación de pruebas, con la declaración de los dos últimos testigos ofrecidos por la defensora pública Virginia Balanda: el director del establecimiento y una trabajadora social.

Pedido de prisión perpetua

Este lunes también se desarrollarán los alegatos finales. Allí, los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, junto a los querellantes Daniel Recaman y Néstor y Mariana Oroño, ratificarán su solicitud de prisión perpetua para Kunz.

De acuerdo al cronograma, el tribunal conformado por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti dará a conocer su resolución el miércoles 27 de agosto. Los fundamentos del fallo se difundirán en los primeros días de septiembre.