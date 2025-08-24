Uno Santa Fe | Política | Milei

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

El exsecretario de Cultura de la Nación del macrismo, Pablo Avelluto, lanzó una de las críticas más lapidarias contra el gobierno nacional

24 de agosto 2025 · 20:00hs
Pablo Avelluto

Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

El exsecretario de Cultura de la Nación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, disparó munición gruesa sobre el relato fundacional del gobierno de Javier Milei y lo redujo a una fachada que encubriría, según él, una estructura de corrupción sistemática: “Detrás de tanto grito, tanto insulto, tanta ofensa, tanta humillación, tanta batalla cultural, tanta Fundación Faro, los conservadores americanos, tanta motosierra, lo que había era una bandita de coimeros”, disparó el exfuncionario del PRO, en referencia directa al núcleo duro del oficialismo.

Avelluto se refirió así a los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad en la que estaría involucrada la hermana del primer mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Un grupo de personas que aprovechaban las compras que el Estado hace en temas de discapacidad para quedarse con un vuelto importantísimo de muchísimos millones de pesos”, denunció.

Al referirse a las políticas de discapacidad del gobierno de Milei señaló que “por un lado se cercenan”, y “por el otro lado se quedan con la plata”.

Luego consideró que cuando se suele hablar de polarización “en realidad el problema que hoy tiene la Argentina es que tiene un solo polo, que es el polo del gobierno”.

“Y el otro polo, el que intenta construir ideas mejores a las del gobierno, superar los viejos enfrentamientos, todavía está en obra, todavía está en construcción”, agregó en declaraciones periodísticas.

"En el medio de una noticia tan terrible como es esta, tan inapelable por lo que cuentan esos audios, por la relación muy íntima entre Spagnuolo y el presidente Milei, por el conocimiento que el propio Spagnuolo muestra con un altísimo grado de detalles en sus dichos, creo que si hay una lucecita de esperanza en tanta oscuridad son estas reacciones que algunos representantes de la sociedad están teniendo en el parlamento”, afirmó el exfuncionario.

También expresó que “no es solamente una batalla por las ideas, sino que además es una batalla por la decencia”.

“Y entonces cambia, creo que nos coloca un escalón más arriba o más abajo, depende como uno lo quiera ver, pero me da un poco de esperanza porque uno va viendo que no nos da todo lo mismo. Es una luz en el medio de semejante choreo”, concluyó.

