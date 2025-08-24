Condenaron a dos ladrones cordobeses por robar en viviendas con llaves sustraídas de autos con inhibidores

Robaban llaves de viviendas dentro de los vehículos utilizando inhibidores de señal. A cada uno se les impuso tres años y seis meses de prisión efectiva.

Dos cordobeses fueron condenados por haber intentado robar en una vivienda de la ciudad de Santa Fe. Al inmueble accedieron con las llaves, las que sustrajeron del auto del propietario de la casa usando un inhibidor de señal de cierre centralizado de las puertas y de la alarma.

Se trata de Ariel Heber Benavídez y Mario Alberto Portillo , de 33 y 37 años, respectivamente. Benavídez y Portillo recibieron penas a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. A su vez, fueron declarados reincidentes porque ambos tienen antecedentes penales condenatorios.

El juez Lisandro Aguirre dispuso la sentencia en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Por su parte, la fiscal Rosana Peresín estuvo a cargo de las diligencias del caso y es quien representó al MPA en la audiencia en la que se impuso la condena.

LEER MÁS: Camionetas, autos, motos e inhibidores: así operaba la banda de las salideras bancarias detenida en Santa Fe

Inhibidores

Peresín indicó que “los condenados concretaron diferentes conductas delictivas el sábado 9 de marzo del año pasado a partir de las 19:30”.

Afirmó que “junto con otro hombre que ya fue condenado el año pasado, Benavídez y Portillo llegaron al estacionamiento del centro comercial ubicado en el Dique 1 del puerto de la capital provincial a bordo de un Volkswagen Suran que tenía colocado una patente apócrifa”.

“Momentos más tarde, usaron un inhibidor de señal del cierre centralizado de las puertas y de alarmas para neutralizar las medidas de seguridad de tres camionetas marca Toyota”, planteó la fiscal. “En todos los casos, se apoderaron ilegítimamente de juegos de llaves, controles remotos y documentación en la que figuraba el domicilio de cada una de las víctimas”, precisó.

Asimismo, Peresín expuso que “alrededor de las 21:45, los tres condenados se dirigieron a la casa de uno de los propietarios de los vehículos en los que habían cometido los hurtos”. Relató que “ingresaron al inmueble con una de las llaves que habían sustraído y tomaron una valija, dos mochilas, prendas de vestir y dinero en efectivo que pretendían robar”, y aclaró que “no lograron su cometido porque fueron aprehendidos por agentes policiales en el lugar”.

Juicio abreviado

Tanto Benavídez como Portillo reconocieron su responsabilidad penal como coautores de una tentativa de robo calificado (por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante el uso de una llave verdadera sustraída); hurto calificado (por el uso de un instrumento semejante a una llave), en tres oportunidades, y supresión de la numeración de un objeto registrado.

Junto con el abogado defensor que los representó en el juicio, los condenados aceptaron la calificación penal de los ilícitos propuesta por la Fiscalía, el monto y el modo de cumplimiento de las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio de procedimientos abreviados.

Por su parte, las víctimas fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.

Otro condenado

El tercer hombre condenado fue identificado como Carlos Bordón, quien no tenía antecedentes penales condenatorios. También es oriundo de la provincia de Córdoba.

En diciembre del año pasado, a Bordón se le impuso una pena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por los mismos delitos por los que fueron condenados Benavídez y Portillo.