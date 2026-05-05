Uno Santa Fe | Información General | mensaje

Villarruel publicó un mensaje irónico y deseó "una cascada de éxitos" en plena polémica por Adorni

En su cuenta de X la vicepresidenta ironizó sobre las costosas reformas en la casa de Manuel Adorni en un barrio cerrado

5 de mayo 2026 · 10:02hs
En su cuenta de X la vicepresidenta ironizó sobre las costosas reformas en la casa de Manuel Adorni en un barrio cerrado

gentileza

En su cuenta de X la vicepresidenta ironizó sobre las costosas reformas en la casa de Manuel Adorni en un barrio cerrado

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un posteo irónico y, en medio de la polémica por las refacciones de lujo que el jefe de Gabinete Manuel Adorni realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en su cuenta de la red social X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2051410599632900272&partner=&hide_thread=false

Los seguidores de Villarruel, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, sumaron numerosos comentarios festejando la publicación, y agregaron incluso memes relativos a la situación del jefe de Gabinete ante la Justicia.

La Vicepresidenta, enfrentada desde 2024 con el presidente Javier Milei, en particular, y con La Libertad Avanza, en general, pareció ironizar de ese modo sobre la situación de Adorni, luego de que ayer se conociera que gastó unos 245.000 dólares en la refacción de una casa en Indio Cuá Country Club que incluyó una cascada artificial.

EL contratista que realizó las refacciones en esa casa de 400 metros cuadrados dijo ayer, al comparecer como testigo en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, que los arreglos costaron unos 245.000 dólares y que incluyeron una cascada sobre la piscina del inmueble.

VIllarruel mantiene una relación de enfrentamiento con el Gobierno libertario, que comenzó como un distanciamiento y luego se convirtió en enfrentamiento, e incluso motivó que Milei no la salude en algún acto público que compartieron.

mensaje Victoria Villarruel polémica Adorni
Noticias relacionadas
Termina la garrafa social: es obligatorio inscribirse para acceder al subsidio nacional

Termina la garrafa social: es obligatorio inscribirse para acceder al subsidio nacional

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

La firma Lumilagro anunció nuevos empleos y la apertura de 15 locales comerciales

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Lo último

Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Rosario Central recibe a Libertad buscando asegurar su pase a octavos

Rosario Central recibe a Libertad buscando asegurar su pase a octavos

Último Momento
Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Rosario Central recibe a Libertad buscando asegurar su pase a octavos

Rosario Central recibe a Libertad buscando asegurar su pase a octavos

Arsenal y Atlético de Madrid, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid, a todo o nada por un lugar en la final de la Champions League

Preocupación por El Niño y la lluvia en Santa Fe: Ya tenemos las napas muy altas y con poca capacidad de absorción

Preocupación por El Niño y la lluvia en Santa Fe: "Ya tenemos las napas muy altas y con poca capacidad de absorción"

Ovación
Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Arranca la vuelta en los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Arranca la vuelta en los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Murió Eduardo Lamazón, el santafesino que hizo escuela en el boxeo mexicano

Varios santafesinos se destacaron en el Provincial U20 en Rosario

Varios santafesinos se destacaron en el Provincial U20 en Rosario

Regatas consiguió medalla de bronce en la Copa Argentina

Regatas consiguió medalla de bronce en la Copa Argentina

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo