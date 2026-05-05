Termina la garrafa social: es obligatorio inscribirse para acceder al subsidio nacional

El Plan Hogar fue reemplazado por subsidios energéticos focalizados. Para la garrafa social es necesaria la reinscripción digital. Cómo completar el trámite

El sitio oficial del Gobierno nacional se advierte cambios relacionados con la ayuda que se otorgaba mediante la denominada “garrafa social” . "Si sos usuario de garrafas o beneficiario del ex Programa Hogar , tenés que inscribirte para recibir el subsidio en el nuevo esquema", advierte el apartado dedicado a subsidios.

Desde que comenzó 2026 es necesario completar un trámite digital ante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y así mantener el beneficio estatal nacional para el gas envasado en todo el país.

De acuerdo con la página oficial indicada para los subsidios al gas envasado se incorporan solo "a los usuarios vulnerables", que "seguirán recibiendo ayuda del Gobierno Nacional". El subsidio "se otorgará via un descuento en la compra usando medios de pago virtuales".

Alcance del nuevo subsidio

Según la información oficial, el subsidio se destina únicamente a usuarios vulnerables, quienes seguirán recibiendo ayuda del Gobierno nacional. La asistencia se otorgará mediante un descuento aplicado en la compra al utilizar medios de pago virtuales. Esto implica que, tanto para inscribirse como para percibir la ayuda, el beneficiario debe contar con acceso a internet, una cuenta en la plataforma Mi Argentina, haber completado el empadronamiento en el ReSEF y disponer de un medio de pago virtual en el momento de la compra de la garrafa.

Documentación y requisitos previos

Antes de iniciar la gestión es imprescindible poseer una cuenta activa y validada en Mi Argentina, que funciona como llave de acceso única al trámite. Para la reinscripción o la inscripción inicial para recibir la ayuda para garrafas de 10 kg debe completarse un formulario con datos personales, del hogar y de la situación económica del solicitante.

Los requisitos documentales y de información incluyen: el último ejemplar del DNI, el número de Cuil de todos los convivientes mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico personal. Además, es condición que el ingreso total del hogar sea inferior al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT). A valores informados en marzo, cada CBT fue de $1.397.672; el umbral equivalente a tres CBT sería de $4.193.016.

Exclusiones por patrimonio y bienes

Ciertas situaciones patrimoniales impiden acceder al subsidio. No podrán recibirlo los hogares en los que se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

a) que sus integrantes posean al menos un automóvil con antigüedad igual o menor a tres años (salvo que un integrante sea titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD));

b) que posean, en conjunto, tres o más inmuebles;

c) que al menos un integrante posea una embarcación de lujo;

d) que al menos un integrante posea una aeronave;

e) que al menos un integrante posea activos societarios.

Adicionalmente, podrán acceder al subsidio los hogares que incluyan al menos un integrante con alguna de estas credenciales: Certificado Único de Discapacidad (CUD) (la Secretaría de Energía evaluará la pertinencia del criterio), Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP o Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Carga de datos y validación

El formulario en línea está organizado en módulos que abarcan la declaración de los integrantes del hogar y la situación patrimonial. Es esencial detallar con precisión la ubicación geográfica, dado que el sistema valida automáticamente si el domicilio tiene acceso a la red de gas natural. Cuando no existe infraestructura de red en la zona, el formulario habilita la opción específica para el subsidio de gas envasado.

Al finalizar la carga, el sistema emite un número de gestión que funciona como comprobante y permite el seguimiento del trámite. Si la solicitud se aprueba, el beneficio se acredita mediante transferencias o descuentos en medios de pago virtuales vinculados a la cuenta del titular, conforme a la normativa oficial.

Alternativa para quienes no tienen conectividad

Para quienes no disponen de conectividad ni medios para realizar el trámite digital, se habilitó un canal telefónico: el Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376, con atención de 8 a 20.