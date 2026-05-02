Uno Santa Fe | Información General | Lumilagro

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Hace poco más de un mes, la empresa de termos quedó en medio de la controversia. Ahora tomarán personal y abrirán tiendas, incluida una en Rosario

2 de mayo 2026 · 13:19hs
La firma Lumilagro anunció nuevos empleos y la apertura de 15 locales comerciales

La firma Lumilagro anunció nuevos empleos y la apertura de 15 locales comerciales

Tras la polémica en redes sociales, Lumilagro anunció la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales comerciales en el país. Una de las tiendas se ubicará en Rosario, según expresaron directivos de la compañía respecto de su plan de negocios.

Sobre los nuevos locales que inaugurará la firma, estarán distribuidos en distintos puntos del país. "Tenemos una red de representantes en toda Argentina y ya están ayudándonos a encontrar locales: nuestro plan es arrancar en Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Después estamos buscando en Salta, Jujuy, Neuquén y Entre Ríos", expresó Nadler, dueño de Lumilagro, en el marco de una entrevista con Delta Fm. El empresario aclaró que la idea es que antes de fin de año los comercios están operativos.

Hace poco más de un mes, la histórica empresa de termos había quedado en el centro de la controversia luego de anunciar el despido de 100 trabajadores en el marco de un proceso de reconversión productiva que incluyó el traslado de parte de su fabricación a China y la reducción de su planta laboral.

La polémica con Lumilagro

"Prefieren que los volvamos a contratar (a los 100 empleados despedidos) y vuelvas a tener que gastar 100.000 pesos de más para conseguir un termo de calidad. Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar botellas y nos automatizamos", expresó Lumilagro en un posteo de X que fue borrado a las pocas horas.

El mensaje publicado en la red social despertó críticas por su tono frente a los cuestionamientos de usuarios que vinculaban la nueva estrategia comercial con la pérdida de puestos de trabajo. En esa respuesta, la firma planteaba el dilema entre precios más bajos y sostenimiento del empleo local, lo que derivó en un intenso debate público.

En particular, la decisión de contratar 60 empleados se da en un marco de "récord de ventas" del nuevo termo Pampa, modelo que es fabricado e importado desde China, donde se produce la mayor cantidad de productos de Lumilagro. "El Pampa se fabrica en China y la serigrafía se hace en Argentina", expresó Martín Nadler, dueño de Lumilagro, en diálogo con Delta FM.

Lumilagro contrata nuevos empleados e inaugura 15 locales

"Plan de contratación de 60 empleados", comienza el comunicado de Lumilagro, publicado este primero de mayo, Día del Trabajador, en X. "Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados", siguió la empresa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LumilagroArg/status/2050213655292325934&partner=&hide_thread=false

“Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, continuaron.

Lumilagro despidos empleados Locales
Noticias relacionadas
El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

La Anmat prohibió la venta y el uso de una serie de productos de limpieza e insumos médicos

La Anmat prohibió la venta y el uso de una serie de productos de limpieza e insumos médicos

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios

Las empleadas domésticas tendrán un incremento de 6,3% en los los salarios repartidos en cuatro meses

Trabajadores del Correo Argentino reclamando por salarios justos

FOECyT logró la reincorporación de trabajadores y se desactiva el paro en Correo Argentino

Lo último

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Último Momento
Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Colón quebró el cerrojo defensivo de Los Andes y le gana 1-0 con un golazo de Sarmiento

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Tras los polémicos despidos, Lumilagro anuncio la contratación de 60 empleados y la apertura de 15 locales

Ovación
Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo