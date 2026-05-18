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Insólito: el Inter Miami de Messi ganaba 2-0 y los hinchas cantaron contra los jugadores

El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el astro argentino Lionel Messi.

18 de mayo 2026 · 07:49hs
Insólito: el Inter Miami de Messi ganaba 2-0 y los hinchas cantaron contra los jugadores

El duelo entre el Inter Miami y Portland Timbers por la Major League Soccer vivió un insólito momento cuando los hinchas de “Las Garzas” cantaron contra los jugadores mientras su equipo ganaba 2-0.

El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el astro argentino Lionel Messi, quien realizó un gesto con la mano de incredulidad acerca de lo que estaba aconteciendo.

Con goles del propio rosarino y Germán Berterame, Inter Miami vencía 2-0 a Portland Timbers -resultado que se mantuvo hasta el final- y los hinchas comenzaron a cantar la famosa canción “Jugadores…

El enojo de Leo Messi con los hinchas de Inter Miami

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