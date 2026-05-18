Insólito: el Inter Miami de Messi ganaba 2-0 y los hinchas cantaron contra los jugadores El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el astro argentino Lionel Messi. 18 de mayo 2026 · 07:49hs

El duelo entre el Inter Miami y Portland Timbers por la Major League Soccer vivió un insólito momento cuando los hinchas de “Las Garzas” cantaron contra los jugadores mientras su equipo ganaba 2-0.

El cántico de los simpatizantes del elenco rosa generó un momento de confusión en el astro argentino Lionel Messi, quien realizó un gesto con la mano de incredulidad acerca de lo que estaba aconteciendo.