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Vacunación en Santa Fe; la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa en espacios públicos para población de riesgo y adultos mayores. Esta semana habrá atención en tres puntos de la ciudad

18 de mayo 2026 · 08:02hs
La campaña de vacunación en la ciudad de Santa Fe  

gentileza

La campaña de vacunación en la ciudad de Santa Fe

 

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inoculación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Vacunación también contra la tos convulsa

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará el martes 19 y el miércoles 20 en la estación Mitre, Avenida General López 3575, en el camión sanitario Conin, el martes en el horario de 14 a 17 y el miércoles de 11 a 15; en tanto, el jueves 21 brindarán atención en el polideportivo de La Tablada, Teniente Loza 6970 de 9 a 12 y finalmente, el viernes 22 lo hará en la Terminal de ómnibus General Manuel Belgrano, Belgrano 2910 de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

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