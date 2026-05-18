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El mensaje del Cuti Romero que revoluciona a todo Belgrano antes de la final

El defensor campeón del mundo confirmó que estará este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes para alentar al Pirata en la definición del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 07:53hs
El mensaje del Cuti Romero que revoluciona a todo Belgrano antes de la final

La final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River contará con un espectador campeón del mundo en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes. El defensor central, Cristian "Cuti" Romero, anunció públicamente que viajará especialmente a su provincia natal para presenciar el trascendental encuentro del próximo domingo.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del conjunto de Barrio Alberdi manifestó, a través de su cuenta de Instagram, su felicidad por la histórica clasificación del equipo cordobés a su primera final nacional, tras vencer a Argentinos Juniors por penales. “Ahí estaremos. ¡Vamos Belgrano!”, escribió el defensor.

El actual marcador central del Tottenham de Inglaterra llegaría al país y, más precisamente, a Córdoba en el medio de la recuperación de su rodilla derecha, con el objetivo de estar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Romero recorrerá más de 11 mil kilómetros para acompañar al "Pirata" en esta final histórica para el fútbol cordobés antes de sumarse a las órdenes de Lionel Scaloni.

Luis Artime, presidente de Belgrano, confirmó la presencia del ´Cuti´ en el Mario Kempes luego de revelar una comunicación directa con el futbolista tras el triunfo en La Paternal: "Me escribió recién el Cuti y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia”.

El posteo de Cuti Romero por la final de Belgrano

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Belgrano Cuti Romero Apertura
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