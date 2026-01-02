Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

El equipo de Lionel Messi complicó las negociaciones que había iniciado Racing para quedarse con el futbolista de Huracán

Inter Miami irrumpió en la negociación por Matko Miljevic y se posicionó como un actor relevante en una operación que Racing mantiene abierta con Huracán.

El club de la Florida sigue de cerca al mediocampista ofensivo y ya realizó averiguaciones formales, en un contexto en el que la "Academia" aún no logró destrabar el acuerdo con el conjunto de Parque Patricios.

Más allá de que Racing concentra parte de sus esfuerzos en la posible llegada a préstamo de Valentín Carboni, el nombre de Miljevic continúa en la agenda, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

La aparición de Inter Miami introduce un nuevo escenario y suma competencia directa por uno de los futbolistas más destacados del último año en el fútbol argentino.

De acuerdo a la información difundida por César Luis Merlo, la franquicia estadounidense evalúa su incorporación dentro de un plantel que ya confirmó la continuidad de Luis Suárez, ejecutó la opción de compra de Rodrigo De Paul e incorporó al lateral español Sergio Reguilón.

Pese a esos movimientos, el club aún dispone de un cupo disponible como jugador franquicia, condición bajo la cual podría avanzar por el volante de 24 años.

Desde el entorno del futbolista, la alternativa de Inter Miami aparece como una posibilidad concreta. Miljevic nació en Florida, cuenta con antecedente en la MLS tras su paso por Montreal y representa a la selección de Estados Unidos a nivel internacional.

Una eventual llegada al equipo de la Florida le permitiría mantenerse en la órbita de Mauricio Pochettino, actual entrenador del seleccionado estadounidense, en el camino hacia el Mundial 2026.

En cuanto a Racing, la dirigencia presentó una oferta de 2,8 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha, propuesta que fue rechazada por Huracán por considerarla insuficiente.

No obstante, desde el club vendedor dejaron abierta la posibilidad de negociar la cesión de un porcentaje del pase, lo que mantiene la operación en evaluación.

El interés de Huracán por Martín Barrios también apareció como una variable a considerar, aunque hasta el momento no se produjeron avances significativos.