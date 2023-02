Irlanda venció a Italia, y se mantiene puntero del Seis Naciones

Mientras, que los puntos del seleccionado "Azzura" fueron alcanzados por dos tries marcados Stephen Barney, Pierre Bruno, mientras que su pateador Paolo Gabrisi aportó dos penales y dos conversiones.

Por su parte, Escocia visitará el domingo al campeón vigente Francia, desde las 12 en el Stade de France, de París, e irá por el triunfo para compartir el primer puesto junto a Irlanda, cuando restan disputarse dos partidos.

El conjunto del "Cardo" en sus dos primeras presentaciones derrotó de visitante a Inglaterra por 29-23 y posteriormente a Gales por 35-7. En el segundo encuentro, Inglaterra, rival de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, derrotó a Gales por 20-10.

El encuentro se llevó a cabo en el Principality Stadium, en la ciudad de Cardiff, Gales. Las posiciones la encabeza Irlanda 15, Inglaterra y Escocia 10 (un partido menos), Francia 5( un partido menos) Italia 1, Gales 0.

Síntesis:

Italia 20- Irlanda 34

Italia: Ange Capuozzo; Edoardo Padovani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Pierre Bruno; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (cap) y Sebastian Negri; Federico Ruzza y Niccolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.Entrenador: Kieran Crowley.Ingresaron: Luca Bigi, Federico Zani, Marco Riccioni, Edoardo Iachizzi, Giovanni Pettinelli, Alessandro Fusco, Luca Morisi y Tommaso Allan.

Irlanda (34): Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Bundee Aki y James Lowe; Ross Byrne y Craig Casey; Jack Conan, Josh van der Flier y Caelan Doris; James Ryan (cap) e Iain Henderson; Finlay Bealham, Rónan Kelleher y Andrew Porter.Entrenador: Andy Farrell. Ingresaron: Dan Sheehan, Dave Kilcoyne, Tom O'Toole, Ryan Baird, Peter O'Mahony, Conor Murray, Jack Crowley y Stuart McCloskey.

Primer tiempo: 14 y 22', Goles de Byrne por Tries de Ryan y Aki (IRL); 8 y 42', Goles de Garbisi por Tries de Varney y Bruno (ITA); 13', Try de Keenan (IRL); 19', Penal de Garbisi (ITA), y 35', Try de Hansen (IRL).

Parcial: Italia 17 - Irlanda 24.

Segundo tiempo: 16', Penal de Garbisi (ITA); 24', Penal de Byrne (IRL), y 31', Gol de Byrne por Try de Hansen (IRL).

Cancha: Stadio Olimpico, Roma.

Árbitro: Mike Adamson (Escocia).

Man of the Match: Mack Hansen (Irlanda).