Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

Italia avanzó a semifinales de la Copa Davis con una victoria contundente ante Austria en la Feria de Bolonia, pese a las ausencias de dos estrellas del equipo como Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

En el primer turno de la serie que tuvo cobertura de Agencia Noticias Argentinas, Matteo Berrettini abrió el camino con un triunfo sólido sobre Jurij Rodionov por 6-3 y 7-6(4), en su rol de número dos del conjunto local.

El punto decisivo llegó a través de Flavio Cobolli, para el segundo duelo, que firmó una actuación histórica ante Filip Misolic. El italiano, número 22 del mundo, se impuso por 6-1 y 6-3 en apenas una hora y cuatro minutos y transformó el duelo en una pesadilla para el austríaco, que llegaba en alza tras haber sido clave en la clasificación de su país.

Cobolli asumió el liderazgo del equipo sin señales de presión, en apenas su tercer partido en Copa Davis y con un saldo ahora positivo de 2-1, y su actuación confirmó el amplio fondo de opciones que explota el capitán Filippo Volandri, que cuenta con nueve jugadores dentro del top100.

Austria, el equipo más débil de los ocho participantes y debutante en una fase final, no encontró respuestas frente a la jerarquía italiana. La diferencia de nivel se reflejó en ambos singles, sin necesidad de recurrir al dobles.

Italia, primera cabeza de serie y ubicada en el sector más accesible del cuadro, enfrentará el viernes a Bélgica en semifinales. El conjunto belga sorprendió a Francia en su serie inicial y aparece como el próximo obstáculo del seleccionado local en su intento de prolongar su dominio reciente en la competición.

¿Cómo sigue la Copa Davis?

Argentina tendrá finalmente su participación este jueves, a partir de las 13, hora de Argentina, cuando se enfrente a Alemania, quien contará con la actuación del número tres del ranking ATP, Alexander Zverev.

En el otro duelo de la jornada, España, que no podrá tener al número uno del mundo Carlos Alcaraz debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, se enfrentará a República Checa.

El equipo argentino capitaneado por Javier Frana y Eduardo Schwank estará compuesto por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.