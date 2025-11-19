Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

La fecha de la Asamblea en Unión aún está, pero será en diciembre, donde se espera un balances con superávit millonario y novedades para los socios

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 14:38hs
Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

La Asamblea en Unión finalmente no se realizará en el cierre de noviembre como se evaluó inicialmente. Después de algunas idas y vueltas, se confirmó que será finalmente en diciembre, aunque aún sin fecha. El propio presidente Luis Spahn detalló los motivos hace unos días en charla La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe.

• LEER MÁS: El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Allí admitió que ciertos documentos del club no estuvieron listos como se había previsto, lo que obligó a reprogramar todo el cronograma. “Se demoraron algunas memorias y hubo descoordinación que no nos permitió realizarla a término. Así que será en diciembre”, expresó Spahn, dejando en claro que el proceso administrativo no llegó a completarse en los tiempos estipulados.

• LEER MÁS: Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

La Asamblea en Unión será en diciembre

Más allá de la incertidumbre en torno a la fecha, el estatuto del club establece un plazo mínimo de 10 días para la convocatoria. Ese margen le permite a la comisión directiva resolver el llamado en cualquier momento, posiblemente antes de las Fiestas, algo que está garantizado.

Asamblea Unión.jpg
Uni&oacute;n debe hacer el llamado a la Asamblea 10 d&iacute;as antes.

Unión debe hacer el llamado a la Asamblea 10 días antes.

En la antesala del encuentro, hay expectativa por el balance que se presentará. La gestión confía en poder mostrar un nuevo superávit millonario, en línea con los resultados económicos exhibidos en los últimos ejercicios. Además, se brindarán detalles a los socio, como las inversiones y proyecciones para el 2025.

• LEER MÁS: Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

Lo que queda como incógnita es el clima político que rodeará a la Asamblea. Si bien no se prevén temas explosivos en el orden del día, las diferencias siempre son un elemento a tener en cuenta.

Unión Asamblea Luis Spahn
Noticias relacionadas
union busca aprovechar el envion ante penarol en la liga nacional

Unión busca aprovechar el envión ante Peñarol en La Liga Nacional

Tanto Franco Fragapane, como Julián Palacios no terminan de consolidarse en el mediocampo de Unión.

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

golpe a la ilusion: la reserva de union perdio con argentinos y quedo eliminado

Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

union despejo dudas y confirmo las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Lo último

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Último Momento
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

¿Qué dice el informe del árbitro por la gresca en Deportivo Madryn-Morón?

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Seis países, dos boletos: las Selecciones rumbo al Repechaje del Mundial 2026

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda

Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026