Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

La fecha de la Asamblea en Unión aún está, pero será en diciembre, donde se espera un balances con superávit millonario y novedades para los socios

La Asamblea en Unión finalmente no se realizará en el cierre de noviembre como se evaluó inicialmente. Después de algunas idas y vueltas, se confirmó que será finalmente en diciembre, aunque aún sin fecha. El propio presidente Luis Spahn detalló los motivos hace unos días en charla La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe.

Allí admitió que ciertos documentos del club no estuvieron listos como se había previsto, lo que obligó a reprogramar todo el cronograma. “Se demoraron algunas memorias y hubo descoordinación que no nos permitió realizarla a término. Así que será en diciembre”, expresó Spahn, dejando en claro que el proceso administrativo no llegó a completarse en los tiempos estipulados.

La Asamblea en Unión será en diciembre

Más allá de la incertidumbre en torno a la fecha, el estatuto del club establece un plazo mínimo de 10 días para la convocatoria. Ese margen le permite a la comisión directiva resolver el llamado en cualquier momento, posiblemente antes de las Fiestas, algo que está garantizado.

Asamblea Unión.jpg Unión debe hacer el llamado a la Asamblea 10 días antes.

En la antesala del encuentro, hay expectativa por el balance que se presentará. La gestión confía en poder mostrar un nuevo superávit millonario, en línea con los resultados económicos exhibidos en los últimos ejercicios. Además, se brindarán detalles a los socio, como las inversiones y proyecciones para el 2025.

Lo que queda como incógnita es el clima político que rodeará a la Asamblea. Si bien no se prevén temas explosivos en el orden del día, las diferencias siempre son un elemento a tener en cuenta.