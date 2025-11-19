Uno Santa Fe | Ovación | Kudelka

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Luego del fuerte intercambio verbal que tuvo con el árbitro Andrés Gariano, la AFA, suspendió a Frank Darío Kudelka de manera provisional

19 de noviembre 2025 · 21:42hs
Frank Darío Kudelka fue suspendido provisionalmente

Frank Darío Kudelka fue suspendido provisionalmente

Tras el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, reinó la polémica en el estadio Claudio Tapia. Y es que se produjo un tenso intercambio entre jugadores del Globo y su técnico Frank Darío Kudelka con el cuerpo arbitral, comandado por Andrés Gariano.

Kudelka fue suspendido provisionalmente

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el boletín en el que explica las diversas sanciones aplicadas y tanto el exDT de los de Parque Patricios, Frank Darío Kudelka, como el jugador César Román Ibáñez fueron castigados.

Tanto al futbolista como al entrenador se los suspendió "provisionalmente" y se les autorizó "su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario" a través de los artículos "47 y 48 del Código Disciplinario". También, cayó por lo mismo el preparador físico Mariano Hernán Lisanti.

Gariano cobró, tras los llamados del VAR determinados por José Carreras, dos rigurosos penales para Barracas Central, que captaron la atención de todo Huracán. El árbitro reveló en el expediente desvelado por El Gráfico que el técnico de 64 años le comentó: "Tu familia y tu hijo se merecen que le pase una desgracia, ya lo vas a ver".

Lo que hicieron ustedes hoy no tienen vergüenza, es un desastre. Ahora te voy a ir a buscar al vestuario, yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres", indica el informe del referí. ¿La respuesta de Gariano? "Te voy a romper todo".

Otro de los castigados, Lisanti, también arremetió contra el juez, según reveló él mismo: "Al acercarse hacia mi persona se me pone de frente y me golpea con su pecho en mi pecho, el cual es retirado por colaboradores y jugadores de su mismo plantel" . "Todo el partido nos bombeaste, ladrón de mierda", agregó el preparador físico.

Kudelka AFA Huracán
Noticias relacionadas
La AFA sancionó a seis jugadores de Deportivo Morón y a uno de Deportivo Madryn.

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

claudio tapia defendio al arbitraje argentino: tan malo no es

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

¿colon tendra un beneficio igual? la afa salvo a san lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

luciana delabarba hizo historia y es la maxima anotadora de la liga femenina de basquet

Luciana Delabarba hizo historia y es la máxima anotadora de la Liga Femenina de básquet

Lo último

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Último Momento
Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026