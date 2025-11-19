El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Luego del fuerte intercambio verbal que tuvo con el árbitro Andrés Gariano, la AFA, suspendió a Frank Darío Kudelka de manera provisional

Tras el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, reinó la polémica en el estadio Claudio Tapia. Y es que se produjo un tenso intercambio entre jugadores del Globo y su técnico Frank Darío Kudelka con el cuerpo arbitral, comandado por Andrés Gariano.

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la AFA emitió el boletín en el que explica las diversas sanciones aplicadas y tanto el exDT de los de Parque Patricios, Frank Darío Kudelka, como el jugador César Román Ibáñez fueron castigados.

Tanto al futbolista como al entrenador se los suspendió "provisionalmente" y se les autorizó "su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario" a través de los artículos "47 y 48 del Código Disciplinario". También, cayó por lo mismo el preparador físico Mariano Hernán Lisanti.

Gariano cobró, tras los llamados del VAR determinados por José Carreras, dos rigurosos penales para Barracas Central, que captaron la atención de todo Huracán. El árbitro reveló en el expediente desvelado por El Gráfico que el técnico de 64 años le comentó: "Tu familia y tu hijo se merecen que le pase una desgracia, ya lo vas a ver".

Lo que hicieron ustedes hoy no tienen vergüenza, es un desastre. Ahora te voy a ir a buscar al vestuario, yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres", indica el informe del referí. ¿La respuesta de Gariano? "Te voy a romper todo".

Otro de los castigados, Lisanti, también arremetió contra el juez, según reveló él mismo: "Al acercarse hacia mi persona se me pone de frente y me golpea con su pecho en mi pecho, el cual es retirado por colaboradores y jugadores de su mismo plantel" . "Todo el partido nos bombeaste, ladrón de mierda", agregó el preparador físico.