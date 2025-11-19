Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

El Tribunal de Disciplina de AFA suspendió a un futbolista de Deportivo Madryn y a seis del Deportivo Morón

19 de noviembre 2025 · 21:52hs
La AFA sancionó a seis jugadores de Deportivo Morón y a uno de Deportivo Madryn.

SeLuego del escandaloso final en la victoria de Deportivo Madryn por 1-0 ante Deportivo Morón en el estadio Pablo Sastre, que determinó el pasaje de los locales a la final del reducido, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender a un jugador del club sureño y a seis del Gallo.

Las sanciones de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino castigó a Germán Rivero, del Aurinegro, y a Joaquìn Livera, Gastón González, Julio Salva, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elìas Contreras, del club bonaerense.

Rivero, autor de nueve goles con la casaca del Depo,mantuvo una pelea a golpes de puño con tres de sus adversarios, mientras que Gastón González, mediocampista del elenco visitante, comenzó con el conflicto ni bien sonó el pitazo inicial.

Por su parte, el arquero Salvá fue rociado con gas pimienta por la policía, al igual que sus compañeros del Gallo Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón Gonzalez y Matías Cortave, cuando intentaba ponerle paños fríos al asunto.

Por otra parte, Carlos Pereyra, quien ofició de entrenador de Morón por la sanción de Walter Otta (por declaraciones contra Claudio Tapia que niega haber dicho), también fue penalizado. Ignacio Milgorana, médico del club bonaerense, fue el último sancionado.

Este domingo, Deportivo Madryn se impuso por 1-0 en la revancha y, gracias a la ventaja deportiva, avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la máxima categoría. El partido terminó en un escándalo total, peleas a piñas entre los jugadores y represión policial hacia los futbolistas de Morón (incluso, con gas pimienta).

Julio Salvá se encontraba entre medio tratando de poner calma cuando la policía empleó gas pimienta contra la gente del Gallo, con el arquero sufriendo de lleno por los efectos como también Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón Gonzalez y Matías Cortave, que terminaron muy afectados al recibir el impacto de lleno en sus ojos. Quedando tendidos golpeando el césped por el dolor y la impotencia de lo ocurrido en Chubut, al caer en un duelo marcado por las polémicas donde finalizaron con sus casacas rojiblancas teñidas de naranja por el uso del arma represiva.

En este contexto, Javier Martín, vocal de la dirigencia del Gallo, explotó tras los incidentes. "Estábamos rodeados: había mujeres, había chicos. Nos llenaron de piedrazos, de proyectiles, de botellazos. Tuvimos que pelear: con hinchas, con la Policía. Entró la Policía montada", relató.

Además, señaló a Ricardo Sastre -presidente del club de Madryn- y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad. "Fue una entrega, a nivel policial y a nivel dirigencial. Piensen que el Intendente que manda acá es uno de los dirigentes del club; el ex Vicegobernador también", disparó en diálogo con el portal Che Morón. Y sentenció: "No hay muertos de casualidad. Porque nosotros no somos de entrar en pánico ni de separarnos. Pero si hubiese pasado eso y si no hubiera habido gente que protegía al resto que se empezaba a dispersar por pánico, tenemos que lamentar muertos".

AFA Deportivo Madryn Morón
