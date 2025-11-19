Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Lionel Messi fue premiado por el diario Sport y luego de recibir el premio aseguró: "De momento, estaré unos años más por acá, pero vamos a volver a Barcelona"

Lionel Messi, quien el domingo jugará para Inter Miami la semifinales de la Conferencia Este de la MLS ante Cincinnati, recibió el premio al Jugador más querido de la historia de Barcelona, organizado por el diario Sport, y prometió: “De momento, estaré unos años más por acá, pero vamos a volver a Barcelona porque, como dije siempre, es mi casa”.

Joan Vehils, director del medio catalán, viajó hasta Miami para darle el presente al astro argentino, quien aseguró: “Voy a estar presente en el Camp Nou como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club y siendo un hincha más”.

Por otra parte, el capitán de la Albiceleste repasó su etapa en el club azulgrana, en el que jugó 837 partidos entre 2004 y 2021, metió 709 goles y ganó 35 títulos: “Hemos pasado tantas cosas juntos; buenas y malas, porque en una relación de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club”.

Luego, el rosarino de 38 años continuó: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre voy a tener el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Le tengo un cariño muy especial a todo Barcelona”.

En la encuesta realizada por el periodico español, que celebró su Gala Valores en Madrid, el ex Paris Saint Germain superó con amplio margen a figuras locales como Xavi e Iniesta, al brasileño Ronaldinho y al neerlandés Johan Cruyff.