Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Lionel Messi fue premiado por el diario Sport y luego de recibir el premio aseguró: "De momento, estaré unos años más por acá, pero vamos a volver a Barcelona"

19 de noviembre 2025 · 21:59hs
Lionel Messi fue premiado como el jugador más querido en la historia de Barcelona.

Lionel Messi fue premiado como el jugador más querido en la historia de Barcelona.

Lionel Messi, quien el domingo jugará para Inter Miami la semifinales de la Conferencia Este de la MLS ante Cincinnati, recibió el premio al Jugador más querido de la historia de Barcelona, organizado por el diario Sport, y prometió: “De momento, estaré unos años más por acá, pero vamos a volver a Barcelona porque, como dije siempre, es mi casa”.

Messi fue reconocido como el jugador más querido en la historia de Barcelona

Joan Vehils, director del medio catalán, viajó hasta Miami para darle el presente al astro argentino, quien aseguró: “Voy a estar presente en el Camp Nou como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club y siendo un hincha más”.

Por otra parte, el capitán de la Albiceleste repasó su etapa en el club azulgrana, en el que jugó 837 partidos entre 2004 y 2021, metió 709 goles y ganó 35 títulos: “Hemos pasado tantas cosas juntos; buenas y malas, porque en una relación de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club”.

Luego, el rosarino de 38 años continuó: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre voy a tener el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Le tengo un cariño muy especial a todo Barcelona”.

En la encuesta realizada por el periodico español, que celebró su Gala Valores en Madrid, el ex Paris Saint Germain superó con amplio margen a figuras locales como Xavi e Iniesta, al brasileño Ronaldinho y al neerlandés Johan Cruyff.

Lionel Messi Barcelona premio
Noticias relacionadas
claudio tapia defendio al arbitraje argentino: tan malo no es

Claudio Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

¿colon tendra un beneficio igual? la afa salvo a san lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

luciana delabarba hizo historia y es la maxima anotadora de la liga femenina de basquet

Luciana Delabarba hizo historia y es la máxima anotadora de la Liga Femenina de básquet

san martin de burzaco anuncio una purga total del plantel: falta de actitud

San Martín de Burzaco anunció una purga total del plantel: "Falta de actitud"

Lo último

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Último Momento
Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Messi recibió el premio al jugador más querido en la historia de Barcelona

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

Las sanciones de AFA tras el escándalo en el triunfo de Deportivo Madryn contra Morón

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

El Tribunal de AFA suspendió provisionalmente a Frank Kudelka

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Malestar por la suspensión tardía de la Fiesta de Disfraces

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Persiana arriba el viernes y abajo el lunes: el comercio definió cómo se trabajará el fin de semana largo

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026