Iván Tapia está molesto y dice que no jugará en Colón

Y en los últimos días se mencionaba que estaba todo ok para que el jugador se sumara al plantel. Sin embargo, en las últimas horas, Tapia desmintió cualquier tipo de arreglo y hasta se mostró muy molesto por las informaciones que se habían dado a conocer.

En diálogo con LT9, el mediocampista ofensivo aseguró: "Nadie se comunicó conmigo, más que para demostrar interés, pero después nadie más me habló". Y luego manifestó que se manejaron mal, en este caso no culpó a Colón, pero solo dijo que desde el Sabalero lo llamaron una sola vez, pero que no existió ningún ofrecimiento concreto.

Pero además, mencionó que si bien le gustaba la idea de jugar en Colón, como consecuencia de los manejos desprolijos, ya no tiene ganas de venir a Santa Fe. Así las cosas, habrá que esperar los próximos días para saber si la operación se cayó definitivamente, o si en todo caso hay alguna chance de reflotarla.