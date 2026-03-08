Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

La dirigencia de Patronato evalúa habilitar 1.300 entradas para hinchas de Coolón de cara al duelo interzonal del 29 de marzo. Los detalles.

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Mientras el plantel de Colón se enfoca en su próximo compromiso por la Primera Nacional, surgió una noticia alentadora para sus simpatizantes: el partido frente a Patronato, correspondiente a la séptima fecha del certamen, podría disputarse con presencia de público visitante.

LEER MÁS: Colón analiza intimar a Platense por la cuantiosa deuda de Picco

El encuentro se jugará el 29 de marzo en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella y, según trascendió, el club entrerriano está dispuesto a destinar un cupo de entradas para los hinchas sabaleros.

Un cupo para los hinchas de Colón

La dirigencia de Patronato habría decidido otorgar 1.300 localidades generales para los seguidores rojinegros. Dichos tickets estarían destinados a la tribuna Ayacucho, sector que cuenta con una capacidad aproximada para 2.000 espectadores.

En caso de concretarse la medida, los simpatizantes de Colón podrían acompañar al equipo en condición de visitante, algo que no suele ser habitual en muchas plazas del fútbol argentino.

El valor de las entradas

En cuanto al precio de los boletos, las primeras versiones indican que las entradas tendrían un valor estimado de entre 60.000 y 70.000 pesos. De confirmarse, será uno de los puntos a tener en cuenta para los hinchas que planeen viajar a la capital entrerriana para respaldar al equipo.

Hinchas Colón 1
Los hinchas de Col&oacute;n podr&iacute;an llevar todo el calor y color para visitar a Patronato en Paran&aacute;.

Los hinchas de Colón podrían llevar todo el calor y color para visitar a Patronato en Paraná.

Para que la presencia de público visitante quede oficializada todavía resta un paso fundamental: la aprobación de los organismos de seguridad de la provincia de Entre Ríos.

LEER MÁS: La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

Además, dicha autorización deberá coordinarse con las autoridades santafesinas para organizar el traslado de los simpatizantes y garantizar el operativo correspondiente.

Antes, un duelo clave ante Acassuso

Mientras se aguarda la confirmación definitiva para el viaje a Paraná, el plantel sabalero mantiene la mira en su próximo compromiso. Colón recibirá al líder de la Zona A, Acassuso, el sábado 14 de marzo desde las 20, en un encuentro importante para seguir sumando en el campeonato.

Colón Patronato Paraná
