Javier Faroni, el nombre que quedó en el centro de la investigación que sacude a la AFA

El empresario teatral fue allanado por la Justicia y quedó bajo la lupa por su presunto rol como intermediario financiero de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior.

El fútbol argentino atraviesa horas de máxima tensión institucional tras los allanamientos realizados en la sede de la AFA , el predio de Ezeiza y el domicilio de Javier Faroni , un empresario teatral cuyo nombre apareció ligado a una compleja investigación por presuntas maniobras económicas irregulares.

Durante la noche del lunes, Faroni intentó abandonar el país con destino a Uruguay, pero fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery y la Justicia le impidió salir de la Argentina. Horas más tarde, en un operativo coordinado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) , su vivienda en Nordelta fue allanada en simultáneo con los procedimientos en dependencias de la AFA.

El nexo bajo investigación

Según trascendió, Faroni habría actuado como intermediario en la recaudación y administración de fondos internacionales vinculados a la Casa Madre del fútbol argentino. En los allanamientos se buscó documentación relacionada con TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos y registrada en 2021, asociada al circuito financiero investigado.

¿Cuál es el vínculo con la AFA?

La pesquisa judicial apunta a determinar si existieron maniobras ilícitas entre la AFA y TourProdEnter, empresa que administró más de 260 millones de dólares provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos. Parte de esos fondos —al menos 42 millones de dólares— habrían sido desviados hacia sociedades sin actividad real en Miami.

Un recorrido con peso político

Antes de quedar vinculado a esta causa, Faroni tuvo participación en distintos ámbitos del poder. Fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa, y también integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández, construyendo un perfil de fuerte inserción política y empresarial.

Cómo se originó la causa

La investigación tomó estado público tras una publicación periodística que reveló un presunto esquema financiero internacional montado a través de empresas intermediarias y sociedades “fantasma”. A partir de esos datos, la Justicia avanzó con los allanamientos para reconstruir el recorrido del dinero y establecer responsabilidades penales.

Mientras el expediente avanza, el impacto institucional ya se siente en Viamonte 1366. El caso promete derivaciones profundas y mantiene en alerta a todo el arco dirigencial del fútbol argentino.