Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia logró una victoria importante en condición de visitante ante Banfield que le permite consolidarse en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia le ganó 2 a 1 a Banfield en un partido cargado de emoción que disputaron esta noche en el estadio Florencio Sola por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

La visita se puso en ventaja con los goles del delantero Manuel Panaro y el mediocampista Nicolás Barros Schelotto, mientras que Banfield descontó con el tanto del defensor Santiago López García. El triunfo deja al "Lobo" quinto en la zona B con 14 puntos, mientras que el equipo que dirige Pedro Troglio, es 10º con 10 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto recibirá a Independiente Rivadavia, el domingo 15 de marzo a las 15:15, mientras que el “Taladro” será visitante de Rosario Central, el sábado 14 a partir de las 21:00.

Gimnasia convirtió en su primera llegada al arco, con un buen pase largo del volante Augusto Max para el desmarque a la espalda de la defensa del extremo Manuel Panaro, que pinchó la pelota ante la desesperada salida del arquero Facundo Sanguinetti para el 1-0.

El local llegó a los 25 minutos, con un centro rasante del extremo Lautaro Gómez para el remate de primera del atacante Tiziano Perrotta, aunque el central Enzo Martínez alcanzó a cerrar y bloquear el disparo a tiempo.

Diez minutos después, Nicolás Barros Schelotto recibió en el vértice derecho del área ante una endeble marca del defensor Sergio Vittor, que le dio tiempo para perfilarse y acomodar un disparo al ángulo izquierdo de Sanguinetti.

Embed - Otro GOLAZO de Barros Schelotto y triunfo de Gimnasia | #Banfield 1-2 #Gimnasia | Resumen

El extremo Nicolás Zalazar probó suerte con un córner olímpico al segundo palo cuando iban 37 minutos, que el arquero Julián Kadijevic alcanzó a desviar.

La primera llegada del complemento fue del local, en 13 minutos, con un centro del lateral Ignacio Abraham que permitió una volea de Perrotta, contenida luego de picar por el arquero "Tripero". A los 25 minutos, un córner al segundo poste permitió el cabezazo del defensor Danilo Arboleda, que Kadijevic desvió a una mano.

El "Taladro" descontó a los 31 minutos, con un remate del defensor Santiago López García que se desvió en un rival y le cambió el palo a Kadijevic. Tres minutos después, el atacante Bruno Sepúlveda conectó un cabezazo en el área chica que se fue a centímetros del segundo caño.

Sanguinetti tuvo su mejor participación en la noche con una doble atajada a los 39 minutos: primero achicando para sacar un mano a mano del extremo Franco Torres y luego conteniendo un cabezazo del atacante Agustín Auzmendi, sobre su poste derecho.