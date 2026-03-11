De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

La organización barrial La Poderosa y vecinos de barrio Chalet presentaron el proyecto en el Concejo Municipal. Buscan transformar el terreno baldío en un centro cultural que brinde herramientas laborales a los jóvenes.

De la tragedia a la esperanza. Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos

Transformar el dolor y la tragedia en acción colectiva. Con esa premisa, la comunidad de Barrio Chalet se movilizó este miércoles hasta el Concejo Municipal para formalizar un pedido que busca cambiar la fisonomía y el destino de su entorno: la expropiación del terreno donde meses atrás fue asesinado el joven Jeremías Monzón.

La iniciativa, impulsada por la organización La Poderosa, propone declarar el predio de utilidad pública para construir allí un Centro Cultural y Escuela de Oficios. Según los vecinos, la recuperación de este espacio es vital para evitar que el terreno siga funcionando como un foco de inseguridad y abandono.

LEER MÁS: El lugar donde mataron a Jeremías Monzón dejó de estar abandonado: limpiaron el predio y buscan darle nuevo uso

predio asesinato jeremías monzón barrio Chalet 2 Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos gentileza

Un futuro para el cordón suroeste

Claudia Albornoz, referente de La Poderosa, fue la encargada de fundamentar el proyecto ante los concejales santafesinos. "Queremos que ese lugar, que hoy representa una tragedia, pase a ser un espacio de vida y formación", señaló.

Los puntos clave de la propuesta incluyen:

Capacitación técnica: una escuela de oficios que brinde salida laboral inmediata a los jóvenes de la zona.

Contención cultural: talleres y espacios de expresión artística para niños y adolescentes.

Memoria activa: el centro llevará el nombre de Jeremías Monzón como símbolo de la lucha contra la violencia en los barrios populares.

predio asesinato jeremías monzón barrio Chalet 3 Finalmente limpiaron el predio donde mataron a Jeremías Monzón, tras el pedido de los vecinos gentileza

El camino legislativo

El proyecto ahora inicia su recorrido por las comisiones de Gobierno y Planeamiento Urbano. Allí, los concejales deberán analizar:

Factibilidad técnica: los costos y condiciones del terreno.

Mecanismos de expropiación: la viabilidad legal para que el Estado tome posesión del predio.

Presupuesto: la asignación de fondos para la construcción y funcionamiento del centro.

Para los vecinos, este proyecto es una pieza fundamental de la urbanización social. "La mejor forma de honrar a Jeremías es garantizando que otros chicos tengan un futuro distinto", enfatizaron durante la presentación, que contó con un fuerte respaldo de organizaciones sociales.