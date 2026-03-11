Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos Juniors

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

En un partido aburrido, Argentinos y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Diego Armando Maradona

11 de marzo 2026 · 22:07hs
Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron 0-0.

Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron 0-0.

En un encuentro que insinuó más de lo que finalmente dio, Argentinos Juniors y Rosario Central no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en La Paternal, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona B. Así, los de Jorge Almirón se quedaron con las ganas de subirse a la cima de la tabla de posiciones, mientras que los de Nicolás Diez siguen todavía fuera de los ocho mejores del grupo.

Argentinos y Rosario Central aburrieron a todos

De los dos, tal vez Argentinos mereció más, por algunas ocasiones en el primer tiempo y varias en el segundo. Sin embargo, la puntería no estuvo del lado de los locales, que apenas lograron rescatar un punto. De esta manera, el equipo de La Paternal no pudo levantar cabeza después de la dolorosa eliminación continental ante Barcelona de Ecuador, en tanto que siguen dos puestos por fuera de la zona de playoffs del Torneo Apertura. Para colmo, se fueron entre murmullos después de apenas haber ganado un partido de los últimos seis.

Para el Canalla, en tanto, el empate terminó siendo apenas un consuelo, dado que aspiraban a meterse de lleno en la pelea por la cima de la Zona B y meterle presión a Independiente Rivadavia. Sin embargo, ahora quedaron a dos puntos de los mendocinos, que todavía no jugaron y pueden escaparse aún más.

Embed - EL BICHO y EL CANALLA empatan un partido MUY LUCHADO | #Argentinos 0-0 #RosarioCentral | Resumen
Argentinos Juniors Rosario Central empate
