Javier Milei viajará a Suiza en enero para participar del Foro de Davos 2026

Javier Milei volverá a la misma tribuna en la que en enero de 2025 ofreció un discurso que desató protestas del colectivo LGTBI y organizaciones feministas

23 de diciembre 2025 · 09:22hs
El presidente Javier Milei participará en el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, que se desarrollará el próximo enero en Suiza, lo que marcará la vuelta del mandatario a la tribuna en la que ofreció un controvertido discurso que desató las protestas de principios de 2025.

La cuenta de X del Foro Económico Mundial anunció este la participación del mandatario nacional para el encuentro que se extenderá entre el 19 y el 23 de enero en la localidad suiza de Davos.

En su discurso en Davos del 23 de enero de 2025, el mandatario dijo: "Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión".

Inmediatamente después, agregó: "Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".

Durante su exposición, Javier Milei señaló también que "el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad", consideró que la "nefasta ideología de género" es utilizada para "cuestionar la idea misma de sexo" y criticó con dureza la "agenda sanguinaria y asesina del aborto".

Estas declaraciones llevaron a que colectivos LGTBI convocaran con rapidez una manifestación, que tuvo lugar el 1 de febrero y fue replicada en ciudades de todo el país y en más de una decena de países de Europa y América.

La movilización principal tuvo lugar en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas marcharon desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en la denominada Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista.

