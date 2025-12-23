Uno Santa Fe | Unión | Unión

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La dirigencia de Unión hizo uso de la opción y adquirió el 80% del pase de Diego Armando Díaz. Y ahora deberá resolver el destino del futbolista

Unión adquirió el 80% de la ficha de Diego Díaz, quien sería cedido a préstamo a otro equipo.

En este mercado de pases que aún no arrancó para Unión, la noticia más positiva tuvo que ver con la decisión que tomó la dirigencia rojiblanca en relación a Diego Armando Díaz.

Diego Díaz sería negociado

Y es que en el límite del tiempo establecido, Unión terminó haciendo uso de la opción para adquirir el 80% de la ficha del goleador. El monto que debe abonar es de 150.000 dólares, a pagar en seis cuotas mensuales de 25.000 dólares.

Pero más allá de comprar el 80% de su pase, el destino del DAD estaría lejos de Santa Fe. Y es que la intención de la dirigencia, con el ok de Leonardo Madelón, sería prestar al jugador.

La realidad indica que son varios los clubes que están interesados en Diego Díaz. Entre ellos, dos equipos recién ascendidos a Primera División: Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿lo puede tentar y encaja en el plan Madelón?

Como así también, se menciona que Patronato lo tiene en el radar ante la salida del goleador Alan Bonansea, quien es pretendido por Colón.

De esta manera, en Unión saben que llegarán ofertas por Díaz y pretenden que vaya a un club en donde tenga la posibilidad de jugar.

En Unión con los delanteros que hay, tendrá menos chances de jugar y es por eso que al ser patrimonio de la institución, buscan que Diego Díaz se pueda mostrar para capitalizar la inversión realizada.

