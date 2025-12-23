Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Si bien la prioridad para reforzar el mediocampo era Tiago Cravero, el volante podría quedarse en Belgrano y por eso Colón acelera por Matías Muñoz

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 09:44hs
Colón acelera por el volante central Matías Muñoz.

El nombre de Tiago Cravero suena en Colón desde hace tiempo. El volante central es una de las prioridades para Diego Colotto y Ezequiel Medrán.

Se aleja Cravero y podría acercarse Muñoz

Por ese motivo, hace varios días que comenzaron las negociaciones y las charlas para intentar sumar al mediocampista de 23 años, cuyo pase pertenece a Belgrano.

En algún momento se mencionó que la operación estaba muy cerca de concretarse. Sin embargo, el DT del Pirata Ricardo Zielinski puso un freno a la salida de Cravero.

Y es que el entrenador manifestó que no tendrá en cuenta al uruguayo Rodrigo Saravia y en consecuencia, no cuenta con tantas alternativas para el puesto de volante central y por eso quiere evaluar a Cravero.

LEER MÁS: Matías Godoy y su sueño en Colón: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Hay que recordar que Cravero fue repescado por Belgrano, dado que el jugador tenía contrato con San Miguel hasta junio del 2026.

Debido a este impedimento, Colotto junto con la dirigencia sabalera aceleran por otro volante que siempre estuvo en carpeta y es Matías Muñoz, quien también puede desempeñarse como marcador central.

La ventaja que tiene Muñoz es que fue dirigido por Medrán en Gimnasia de Mendoza. Y de llegar, podría repetir la dupla junto con Ignacio Antonio quien estará presente el 2 de enero en el inicio de la pretemporada.

