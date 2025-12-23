Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Si bien la prioridad para reforzar el mediocampo era Tiago Cravero, el volante podría quedarse en Belgrano y por eso Colón acelera por Matías Muñoz

El nombre de Tiago Cravero suena en Colón desde hace tiempo. El volante central es una de las prioridades para Diego Colotto y Ezequiel Medrán.

Por ese motivo, hace varios días que comenzaron las negociaciones y las charlas para intentar sumar al mediocampista de 23 años, cuyo pase pertenece a Belgrano.

En algún momento se mencionó que la operación estaba muy cerca de concretarse. Sin embargo, el DT del Pirata Ricardo Zielinski puso un freno a la salida de Cravero.

Y es que el entrenador manifestó que no tendrá en cuenta al uruguayo Rodrigo Saravia y en consecuencia, no cuenta con tantas alternativas para el puesto de volante central y por eso quiere evaluar a Cravero.

Hay que recordar que Cravero fue repescado por Belgrano, dado que el jugador tenía contrato con San Miguel hasta junio del 2026.

Debido a este impedimento, Colotto junto con la dirigencia sabalera aceleran por otro volante que siempre estuvo en carpeta y es Matías Muñoz, quien también puede desempeñarse como marcador central.

La ventaja que tiene Muñoz es que fue dirigido por Medrán en Gimnasia de Mendoza. Y de llegar, podría repetir la dupla junto con Ignacio Antonio quien estará presente el 2 de enero en el inicio de la pretemporada.