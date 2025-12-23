Uno Santa Fe | Santa Fe | Colastiné

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Se acordó una planificación que brinde soluciones a necesidades de los vecinos de Colastiné. Se planteó la urgencia de la situación de barrio Las Paltas

23 de diciembre 2025 · 13:25hs
La Municipalidad y Assa abordan un proyecto de mejora integral de agua potable para Colastiné

La Municipalidad y Assa abordan un proyecto de mejora integral de agua potable para Colastiné

Autoridades de la Municipalidad de Santa Fe y de Aguas Santafesinas S. A. (Assa) mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de avanzar en un proyecto de mejora integral de provisión de agua potable para la zona de Colastiné.

La reunión tuvo como eje el análisis de distintas alternativas para mejorar la provisión y ampliar el alcance del servicio de agua potable para los vecinos de la costa (incluida la ciudad de San José del Rincón). En ese marco, se comenzó a delinear un esquema de trabajo por etapas, que permita una implementación progresiva y sostenida del acceso a este derecho fundamental.

Desde la Municipalidad se planteó para la primera etapa la urgencia de la situación del barrio Las Paltas, tras el anuncio de cese de servicio emitido por la cooperativa que lleva adelante la prestación en ese sector.

El encuentro fue calificado como productivo, ya que permitió evaluar la situación actual y avanzar en propuestas concretas orientadas a brindar soluciones definitivas a demandas históricas de agua potable de la zona.

En paralelo, continúan las gestiones por el financiamiento de los trabajos necesarios. En este orden, se está evaluando la construcción de un acueducto desde la planta potabilizadora actual de San José del Rincón para este sector.

