Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Assal, difunde las recomendaciones para una correcta higiene, preparación y conservación de las comidas

En el marco de las reuniones familiares y sociales propias de esta época del año en Santa Fe, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) remarca la importancia de aplicar las cinco claves para la inocuidad de los alimentos establecidas por la Organización Mundial de la Salud :

Al respecto, el secretario de la Agencia, Eduardo Elizalde, señaló: “Para disfrutar de las celebraciones sin riesgos para la salud, es fundamental extremar los cuidados en la manipulación de los alimentos, desde su compra hasta el momento de consumo”. Asimismo, destacó: “El lavado de manos con agua segura y jabón, antes y durante la preparación de las comidas, es una de las medidas más importantes y económicas para prevenir intoxicaciones”.

Desde la Assal se advierte además que los alimentos pueden no presentar signos visibles de deterioro, por lo que su apariencia no garantiza que estén en condiciones seguras para el consumo. En este sentido, Elizalde subrayó: “Durante los períodos de altas temperaturas, pequeñas modificaciones en las prácticas habituales de manipulación pueden evitar enfermedades que arruinen las celebraciones”, como evitar realizar otros trámites luego de adquirir alimentos que requieren refrigeración.

Son medidas que permiten prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Mañana martes, a las 9, se realizará una capacitación online y gratuita sobre seguridad alimentaria.

Como parte de estas acciones, este martes 23 de diciembre a las 9, se realizará una capacitación online sobre seguridad alimentaria, a cargo de María Zoé Rivas, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, quien integra además el área de Auditoría de la Agencia. Las personas interesadas podrán inscribirse en forma gratuita, en www.assal.gov.ar/escuela.

Recomendaciones con los alimentos

* Adquirir los alimentos rotulados y provenientes de establecimientos habilitados.

* Evitar la compra ambulante o por redes sociales de productos de origen desconocido.

* No dejar preparaciones con crema, mayonesa o salsas más de dos horas fuera de la heladera.

* Refrigerar las comidas lo antes posible luego de su consumo.

* No utilizar el horno de la cocina o el microondas para conservar los alimentos.

* No descongelar alimentos a temperatura ambiente ni bajo el chorro de agua.

* Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

* Cocinar completamente carnes, pescados y huevos.

* Transportar los alimentos refrigerados en conservadoras, sin interrumpir la cadena de frío.

* Si es posible, destinar una conservadora exclusiva para el hielo utilizado en bebidas.

* Planificar con anticipación el espacio disponible en la heladera.

* Calcular la cantidad de comida según el número de invitados, para evitar que los alimentos permanezcan a temperaturas no seguras.

Para más información, ingresar en www.assal.gov.ar/verano.