Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Oscar Mirkin, presidente de San Martín (T), le bajó el pulgar a Pulga Rodríguez, quien no seguirá en Colón. ¿Qué dijo de Franco García?

El presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, rompió el silencio y abordó una serie de temas que impactan de lleno en la actualidad de Colón y del propio Santo tucumano. En una extensa entrevista con LT10 (AM 1020), el dirigente fue categórico respecto a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, aclaró la situación de Franco García, se refirió al nuevo manager del club y dejó definiciones sobre el proyecto deportivo que se avecina en la Primera Nacional.

Uno de los puntos centrales tuvo que ver con el futuro del Pulga Rodríguez, cuyo nombre volvió a circular con fuerza en el mercado. Oscar Mirkin fue tajante y descartó cualquier posibilidad de que el experimentado delantero continúe su carrera en Ciudadela.

“No va a San Martín de Tucumán. Nunca hubo contacto ni intención de contratarlo”, aseguró el presidente, desmintiendo versiones que lo vinculaban al Santo. Además, explicó que se trató simplemente de un rumor sin sustento real y apeló a una cuestión lógica y simbólica: el Pulga es un ídolo histórico de Atlético Tucumán.

En paralelo, Mirkin dejó una definición fuerte que involucra directamente a Colón: el Pulga no será tenido en cuenta y deberá resolver su salida, ya que, tras apenas seis meses, no entra en los planes deportivos inmediatos.

Franco García, una decisión aún abierta

Otro de los nombres que mantiene expectante al mundo Colón es Franco García. Sobre el delantero, Mirkin pidió cautela y explicó que su situación todavía no está definida.

“Recién asumimos hace diez días y estamos evaluando todos los casos con el manager y el cuerpo técnico”, sostuvo. La resolución se postergará hasta el regreso de Facundo Pérez Castro, flamante responsable del área deportiva, previsto para el 26 de diciembre.

El presidente fue claro: no habrá anuncios apresurados ni filtraciones que puedan entorpecer negociaciones. El futuro de García, como el de varios jugadores del plantel, dependerá del análisis integral que se está llevando adelante.

Un San Martín en reconstrucción

Mirkin también se refirió al proceso de rearmado institucional y deportivo tras la salida de la conducción anterior. Confirmó la llegada de Facundo Pérez Castro como manager, una figura clave en la planificación a corto y mediano plazo, y explicó que el nuevo cuerpo técnico apunta a un perfil dinámico, con presión alta, juventud y competitividad.

En ese marco, destacó que San Martín maneja un presupuesto mensual elevado para la categoría —entre 600 y 700 millones de pesos— acorde a sus aspiraciones de protagonismo y ascenso.

También ratificó que el arquero Darío Sand es intransferible y una pieza clave del proyecto, descartando cualquier chance de salida pese a sondeos de otros clubes, entre ellos Colón.

Más allá del presente inmediato, Mirkin hizo foco en una planificación integral del fútbol, con fuerte inversión en divisiones inferiores, contención educativa, seguimiento físico y psicológico, y un modelo que permita formar jugadores propios para nutrir al plantel profesional y generar recursos.

Colón y San Martín, caminos paralelos

Al proyectar la temporada 2026, Mirkin trazó un paralelismo con Colón: clubes grandes de la categoría, con presión, historia y la obligación permanente de pelear arriba.

“San Martín siempre quiere ascender”, remarcó, convencido de que el Santo volverá a ser protagonista. Mientras tanto, en Santa Fe toman nota: el mercado sigue su curso y varias de las decisiones que se tomen en Tucumán pueden tener impacto directo en el Sabalero.

La cuenta regresiva ya comenzó y, como suele ocurrir en la Primera Nacional, cada definición puede mover varias fichas al mismo tiempo.