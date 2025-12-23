Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Oscar Mirkin, presidente de San Martín (T), le bajó el pulgar a Pulga Rodríguez, quien no seguirá en Colón. ¿Qué dijo de Franco García?

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 13:02hs
Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

El presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, rompió el silencio y abordó una serie de temas que impactan de lleno en la actualidad de Colón y del propio Santo tucumano. En una extensa entrevista con LT10 (AM 1020), el dirigente fue categórico respecto a Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, aclaró la situación de Franco García, se refirió al nuevo manager del club y dejó definiciones sobre el proyecto deportivo que se avecina en la Primera Nacional.

Pulga Rodríguez: sin chances en San Martín

Uno de los puntos centrales tuvo que ver con el futuro del Pulga Rodríguez, cuyo nombre volvió a circular con fuerza en el mercado. Oscar Mirkin fue tajante y descartó cualquier posibilidad de que el experimentado delantero continúe su carrera en Ciudadela.

LEER MÁS: Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

No va a San Martín de Tucumán. Nunca hubo contacto ni intención de contratarlo”, aseguró el presidente, desmintiendo versiones que lo vinculaban al Santo. Además, explicó que se trató simplemente de un rumor sin sustento real y apeló a una cuestión lógica y simbólica: el Pulga es un ídolo histórico de Atlético Tucumán.

pulga.jpg

En paralelo, Mirkin dejó una definición fuerte que involucra directamente a Colón: el Pulga no será tenido en cuenta y deberá resolver su salida, ya que, tras apenas seis meses, no entra en los planes deportivos inmediatos.

Franco García, una decisión aún abierta

Otro de los nombres que mantiene expectante al mundo Colón es Franco García. Sobre el delantero, Mirkin pidió cautela y explicó que su situación todavía no está definida.

Franco García

Recién asumimos hace diez días y estamos evaluando todos los casos con el manager y el cuerpo técnico”, sostuvo. La resolución se postergará hasta el regreso de Facundo Pérez Castro, flamante responsable del área deportiva, previsto para el 26 de diciembre.

El presidente fue claro: no habrá anuncios apresurados ni filtraciones que puedan entorpecer negociaciones. El futuro de García, como el de varios jugadores del plantel, dependerá del análisis integral que se está llevando adelante.

Un San Martín en reconstrucción

Mirkin también se refirió al proceso de rearmado institucional y deportivo tras la salida de la conducción anterior. Confirmó la llegada de Facundo Pérez Castro como manager, una figura clave en la planificación a corto y mediano plazo, y explicó que el nuevo cuerpo técnico apunta a un perfil dinámico, con presión alta, juventud y competitividad.

En ese marco, destacó que San Martín maneja un presupuesto mensual elevado para la categoría —entre 600 y 700 millones de pesos— acorde a sus aspiraciones de protagonismo y ascenso.

También ratificó que el arquero Darío Sand es intransferible y una pieza clave del proyecto, descartando cualquier chance de salida pese a sondeos de otros clubes, entre ellos Colón.

Más allá del presente inmediato, Mirkin hizo foco en una planificación integral del fútbol, con fuerte inversión en divisiones inferiores, contención educativa, seguimiento físico y psicológico, y un modelo que permita formar jugadores propios para nutrir al plantel profesional y generar recursos.

Colón y San Martín, caminos paralelos

Al proyectar la temporada 2026, Mirkin trazó un paralelismo con Colón: clubes grandes de la categoría, con presión, historia y la obligación permanente de pelear arriba.

LEER MÁS: Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

San Martín siempre quiere ascender”, remarcó, convencido de que el Santo volverá a ser protagonista. Mientras tanto, en Santa Fe toman nota: el mercado sigue su curso y varias de las decisiones que se tomen en Tucumán pueden tener impacto directo en el Sabalero.

La cuenta regresiva ya comenzó y, como suele ocurrir en la Primera Nacional, cada definición puede mover varias fichas al mismo tiempo.

Colón San Martín Oscar Mirkin
Noticias relacionadas
un gesto que vale mas que un gol: jugadores de colon llevaron alegria al hospital de ninos

Un gesto que vale más que un gol: jugadores de Colón llevaron alegría al Hospital de Niños

colon debutara como local en la primera nacional ante deportivo madryn

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

cuenta regresiva para colon: se sortean zonas y fixture

Cuenta regresiva para Colón: se sortean zonas y fixture

Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú.

Atención Colón: "No nos ha llegado una oferta concreta por Facundo Callejo" dijo Miguel Rondelli

Lo último

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Último Momento
Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Ovación
Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"