Racing tiene en la mira al delantero de Boca Milton Giménez

El entrenador de Racing Gustavo Costas tomó contacto con Marcelo Delgado, para averiguar condiciones por el goleador xeneize

23 de diciembre 2025 · 12:30hs
Milton Giménez está en la mira de Racing.

Racing se mueve en el mercado de pases tras un cierre de año negativo en cuanto a resultados, ya que quedó eliminado de Copa Argentina ante River, de la Copa Libertadores ante Flamengo en octubre y perdió la final del Torneo Clausura contra Estudiantes.

Racing acelera por Milton Giménez

Gustavo Costas ya diagrama el plantel del 2026 y, con algunas salidas confirmadas como la de Luciano Vietto y Facundo Mura, empiezan a sonar nombres como reemplazos.

Una de las posiciones a reforzar es la de delantero. Teniendo a Maravilla Martínez como titular, ningún suplente pudo afianzarse para complementarlo como supo hacerlo Maxi Salas, que actualmente juega en River.

Por eso, Milton Giménez, el “9″ de Boca, se asoma como posible refuerzo para Racing y ya existieron charlas informales entre Gustavo Costas y Marcelo Delgado, la mano derecha de Juan Román Riquelme.

Las conversaciones fueron solo para preguntar las condiciones que pone Boca para el traspaso del futbolista, que tuvo un semestre irregular y quedó en el medio de las críticas de los hinchas.

El delantero de 29 años tiene experiencia en el fútbol argentino no solo en el Xeneize y en Banfield, sino también en Central Córdoba de Santiago del Estero y varios clubes del ascenso: Atlanta, Midland y Comunicaciones.

Los números de Milton Giménez en Boca

El Xeneize es el club donde más jugó en toda su carrera llegando a los 59 partidos en los que convirtió 17 goles y repartió 5 asistencias en 3.236 minutos disputados.

