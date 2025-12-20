Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

El procedimiento se realizó tras una denuncia al 911 en una vivienda de calle Derqui al 1300. El acusado se mostró violento y tenía dos pistolas 9 mm cargadas en su camioneta

Un hombre de 37 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado en el barrio Villa Setúbal , en la ciudad de Santa Fe , luego de ser denunciado por su pareja por un episodio de violencia de género . Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de guerra cargadas que se encontraban en la camioneta del acusado.

El hecho se produjo tras un llamado al 911 , realizado por una mujer de 33 años , quien alertó sobre una fuerte discusión con su pareja en una vivienda ubicada en calle Derqui al 1300 . De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se negó reiteradamente a retirarse del domicilio, se tornó violento y permaneció en la vereda de la casa.

Procedimiento policial y secuestro de armas

Hasta el lugar acudieron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes intentaron dialogar con el hombre. Sin embargo, el sujeto se mostró agresivo y resistió la intervención policial, por lo que fue neutralizado, reducido y esposado.

Durante la requisa de la camioneta en la que se movilizaba, los efectivos hallaron dos armas de fuego de guerra, ambas cargadas y en condiciones de uso: una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y una pistola Bersa TPR 9 C, también calibre 9 milímetros.

Las armas contaban con cargadores completos de municiones, y fueron secuestradas preventivamente.

Traslado y alojamiento

El hombre fue trasladado junto con el vehículo y las armas a la Comisaría 3ª, dependiente de la Estación Policial Centro (EPC), donde quedó alojado en calidad de aprehendido. En tanto, la camioneta, las armas y las municiones permanecen incautadas a disposición de la Justicia.

Intervención judicial y delitos imputados

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el imputado continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa.

El hombre es investigado como presunto autor de los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia indebida de arma de fuego y munición de guerra, en el marco de un hecho de violencia de género ocurrido en el norte de la ciudad de Santa Fe.

