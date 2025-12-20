Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Un hombre de 37 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado en el barrio Villa Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, luego de ser denunciado por su pareja por un episodio de violencia de género. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de guerra cargadas que se encontraban en la camioneta del acusado.
El hecho se produjo tras un llamado al 911, realizado por una mujer de 33 años, quien alertó sobre una fuerte discusión con su pareja en una vivienda ubicada en calle Derqui al 1300. De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se negó reiteradamente a retirarse del domicilio, se tornó violento y permaneció en la vereda de la casa.
Procedimiento policial y secuestro de armas
Hasta el lugar acudieron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino, quienes intentaron dialogar con el hombre. Sin embargo, el sujeto se mostró agresivo y resistió la intervención policial, por lo que fue neutralizado, reducido y esposado.
Durante la requisa de la camioneta en la que se movilizaba, los efectivos hallaron dos armas de fuego de guerra, ambas cargadas y en condiciones de uso: una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y una pistola Bersa TPR 9 C, también calibre 9 milímetros.
Las armas contaban con cargadores completos de municiones, y fueron secuestradas preventivamente.
Traslado y alojamiento
El hombre fue trasladado junto con el vehículo y las armas a la Comisaría 3ª, dependiente de la Estación Policial Centro (EPC), donde quedó alojado en calidad de aprehendido. En tanto, la camioneta, las armas y las municiones permanecen incautadas a disposición de la Justicia.
Intervención judicial y delitos imputados
La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el imputado continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa.
El hombre es investigado como presunto autor de los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia indebida de arma de fuego y munición de guerra, en el marco de un hecho de violencia de género ocurrido en el norte de la ciudad de Santa Fe.
