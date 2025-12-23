Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

La joven de 16 años fue localizada este martes y su relato es considerado vital para reconstruir los momentos previos a la muerte del adolescente hallado sin vida en barrio Chalet

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

La aparición este martes por la mañana de una adolescente de 16 años , que había mantenido un vínculo sentimental con Jeremías Monzón , se incorporó como un dato relevante en la investigación que llevan adelante las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del adolescente de 15 años .

La joven habría compartido las últimas horas de vida con Monzón, por lo que su declaración resulta clave para los investigadores policiales y judiciales , tanto para reconstruir la secuencia de hechos como para avanzar en la determinación de la causa del fallecimiento y eventuales responsabilidades penales .

Examen médico

Este martes al mediodía, la adolescente fue trasladada a Medicina Legal, donde se le practicaron los exámenes médicos de rutina con el objetivo de constatar su estado de salud.

Cabe recordar que el lunes, la abuela de la joven había radicado un pedido de paradero, luego de que la menor se ausentara de su domicilio familiar ubicado en el complejo Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario.

jeremias monzon José Busiemi

Investigación en curso

En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) y los investigadores judiciales avanzan con distintas medidas para determinar si la adolescente se ausentó de su hogar de manera voluntaria o si fue privada de su libertad, así como establecer dónde estuvo y con quién o quiénes durante ese período.

Los resultados del informe médico serán incorporados al expediente para establecer si la menor atravesó alguna situación de vulneración de derechos, aspecto que se analiza con estricta reserva judicial.

La causa continúa en plena etapa investigativa, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación.

