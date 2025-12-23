Uno Santa Fe | Policiales | Jeremías Monzón

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

La joven de 16 años fue localizada este martes y su relato es considerado vital para reconstruir los momentos previos a la muerte del adolescente hallado sin vida en barrio Chalet

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de diciembre 2025 · 13:10hs
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

UNO Santa Fe

El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

La aparición este martes por la mañana de una adolescente de 16 años, que había mantenido un vínculo sentimental con Jeremías Monzón, se incorporó como un dato relevante en la investigación que llevan adelante las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del adolescente de 15 años.

La joven habría compartido las últimas horas de vida con Monzón, por lo que su declaración resulta clave para los investigadores policiales y judiciales, tanto para reconstruir la secuencia de hechos como para avanzar en la determinación de la causa del fallecimiento y eventuales responsabilidades penales.

Examen médico

Este martes al mediodía, la adolescente fue trasladada a Medicina Legal, donde se le practicaron los exámenes médicos de rutina con el objetivo de constatar su estado de salud.

Cabe recordar que el lunes, la abuela de la joven había radicado un pedido de paradero, luego de que la menor se ausentara de su domicilio familiar ubicado en el complejo Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario.

jeremias monzon

Investigación en curso

En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) y los investigadores judiciales avanzan con distintas medidas para determinar si la adolescente se ausentó de su hogar de manera voluntaria o si fue privada de su libertad, así como establecer dónde estuvo y con quién o quiénes durante ese período.

Los resultados del informe médico serán incorporados al expediente para establecer si la menor atravesó alguna situación de vulneración de derechos, aspecto que se analiza con estricta reserva judicial.

La causa continúa en plena etapa investigativa, bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación.

• LEER MÁS: Qué revelan los elementos encontrados en la investigación por la muerte de Jeremías Monzón, de 15 años

Jeremías Monzón adolescente
Noticias relacionadas
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El cuerpo sin vida hallado dentro de un galpón frente a la cancha de Colón es el de Jeremías Monzón

missing children se suma a la busqueda de jeremias monzon y convocan a una marcha en santo tome

Missing Children se suma a la búsqueda de Jeremías Monzón y convocan a una marcha en Santo Tomé

Jeremías Monzón. Buscan desesperadamente a un adolescente desaparecido en Santo Tomé 

Alerta Sofía: buscan intensamente a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

El siniestro ocurrió sobre Autovía 19,  a la altura de Colonia San José

Siniestro fatal en la Autovía 19: un motociclista perdió la vida

Lo último

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Último Momento
Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Martín Minella se despidió de Colón y dejó un mensaje cargado de amor por las juveniles

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Apareció la adolescente que había estado con Jeremías Monzón en sus últimas horas: su testimonio será clave

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Ovación
Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Se aleja Tiago Cravero y Colón acelera por Matías Muñoz

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"