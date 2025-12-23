Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Unión hizo oficial en sus redes sociales la llegada de Alejandro Trionfini para dirigir a la Reserva. Cómo estará integrado su grupo de trabajo.

Unión oficializó la llegada de Alejandro Trionfini como nuevo entrenador de la División Reserva, una designación que combina identidad, conocimiento del club y una mirada formativa con proyección. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la institución, confirmando el regreso del esperancino a un espacio que conoce en profundidad.

Trionfini vuelve a Unión luego de su paso como coordinador general del fútbol formativo y tras haber integrado recientemente el cuerpo técnico de la Selección de República Dominicana, una experiencia que amplió su recorrido profesional y le suma valor a esta nueva etapa en Santa Fe.

Un cuerpo técnico con continuidad

En su nuevo rol al frente de la Reserva tatengue, Trionfini estará acompañado por Francisco Vazzoler y Juan de Olivera como entrenadores asistentes, mientras que Matías Trionfini continuará desempeñándose como preparador físico. De esta manera, Unión apuesta por sostener una base de trabajo ya consolidada, sumándole una conducción con fuerte impronta institucional.

La decisión apunta a darle coherencia al proceso formativo, manteniendo criterios comunes entre las distintas etapas del desarrollo juvenil y el puente directo con el plantel profesional.

Un apellido ligado al crecimiento del semillero

Con 56 años y nacido en Esperanza, Trionfini no regresa como un nombre nuevo. Su etapa como coordinador general del fútbol juvenil entre 2014 y 2017 es recordada como uno de los períodos de mayor impulso estructural en las inferiores del club.

Durante ese ciclo, Unión desarrolló un modelo integral que abarcó desde la captación de talentos hasta la planificación metodológica, pasando por la organización interna de todas las categorías y el fortalecimiento del vínculo con selecciones juveniles nacionales. Los resultados trascendieron lo formativo: el club llegó a presentar en Primera División un equipo con mayoría de futbolistas surgidos del semillero, un hecho celebrado como un logro de gestión y no como una coyuntura aislada.

Un legado que dejó huella

Aquel proceso también fue reconocido por la AFA, que en 2016 distinguió a Unión con el premio Fair Play en divisiones formativas. Además, Trionfini fue el impulsor del Torneo Pre AFA, una iniciativa que permitió a las categorías previas competir en un calendario formal y achicar la brecha con el fútbol de AFA antes del salto definitivo.

A eso se sumó un trabajo de scouting a nivel nacional que posibilitó la llegada de juveniles que, con el tiempo, terminaron confirmándose como aciertos de captación y desarrollo.

Una vuelta con mirada actualizada

En 2024, Trionfini sumó una experiencia internacional al integrarse al cuerpo técnico de la Selección de República Dominicana, con la que incluso debutó en un amistoso ante el Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa, en Malasia. Ese recorrido reciente le aporta una perspectiva renovada a su regreso al club.

Con esta designación, Unión refuerza el eslabón clave entre las inferiores y la Primera División, apostando a una conducción con identidad, experiencia y visión formativa. La Reserva, una vez más, aparece como un espacio estratégico dentro del proyecto deportivo tatengue.