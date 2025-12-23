Uno Santa Fe | Unión | Unión

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Unión hizo oficial en sus redes sociales la llegada de Alejandro Trionfini para dirigir a la Reserva. Cómo estará integrado su grupo de trabajo.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 11:54hs
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Prensa Unión

Unión oficializó la llegada de Alejandro Trionfini como nuevo entrenador de la División Reserva, una designación que combina identidad, conocimiento del club y una mirada formativa con proyección. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la institución, confirmando el regreso del esperancino a un espacio que conoce en profundidad.

LEER MÁS: Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Trionfini vuelve a Unión luego de su paso como coordinador general del fútbol formativo y tras haber integrado recientemente el cuerpo técnico de la Selección de República Dominicana, una experiencia que amplió su recorrido profesional y le suma valor a esta nueva etapa en Santa Fe.

Un cuerpo técnico con continuidad

En su nuevo rol al frente de la Reserva tatengue, Trionfini estará acompañado por Francisco Vazzoler y Juan de Olivera como entrenadores asistentes, mientras que Matías Trionfini continuará desempeñándose como preparador físico. De esta manera, Unión apuesta por sostener una base de trabajo ya consolidada, sumándole una conducción con fuerte impronta institucional.

La decisión apunta a darle coherencia al proceso formativo, manteniendo criterios comunes entre las distintas etapas del desarrollo juvenil y el puente directo con el plantel profesional.

Un apellido ligado al crecimiento del semillero

Con 56 años y nacido en Esperanza, Trionfini no regresa como un nombre nuevo. Su etapa como coordinador general del fútbol juvenil entre 2014 y 2017 es recordada como uno de los períodos de mayor impulso estructural en las inferiores del club.

Durante ese ciclo, Unión desarrolló un modelo integral que abarcó desde la captación de talentos hasta la planificación metodológica, pasando por la organización interna de todas las categorías y el fortalecimiento del vínculo con selecciones juveniles nacionales. Los resultados trascendieron lo formativo: el club llegó a presentar en Primera División un equipo con mayoría de futbolistas surgidos del semillero, un hecho celebrado como un logro de gestión y no como una coyuntura aislada.

Un legado que dejó huella

Aquel proceso también fue reconocido por la AFA, que en 2016 distinguió a Unión con el premio Fair Play en divisiones formativas. Además, Trionfini fue el impulsor del Torneo Pre AFA, una iniciativa que permitió a las categorías previas competir en un calendario formal y achicar la brecha con el fútbol de AFA antes del salto definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2003475217641791651&partner=&hide_thread=false

A eso se sumó un trabajo de scouting a nivel nacional que posibilitó la llegada de juveniles que, con el tiempo, terminaron confirmándose como aciertos de captación y desarrollo.

Una vuelta con mirada actualizada

En 2024, Trionfini sumó una experiencia internacional al integrarse al cuerpo técnico de la Selección de República Dominicana, con la que incluso debutó en un amistoso ante el Uruguay dirigido por Marcelo Bielsa, en Malasia. Ese recorrido reciente le aporta una perspectiva renovada a su regreso al club.

LEER MÁS: Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿lo puede tentar y encaja en el plan Madelón?

Con esta designación, Unión refuerza el eslabón clave entre las inferiores y la Primera División, apostando a una conducción con identidad, experiencia y visión formativa. La Reserva, una vez más, aparece como un espacio estratégico dentro del proyecto deportivo tatengue.

Unión Alejandro Trionfini Reserva
Noticias relacionadas
tomas fagioli: firmar con union es un sueno que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

zurbriggen, la eleccion que potencia el proyecto deportivo de union

Zurbriggen, la elección que potencia el proyecto deportivo de Unión

union y una decision de fondo: zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

daniel hure: cerrar el ano ganando era clave para union

Daniel Hure: "Cerrar el año ganando era clave para Unión"

Lo último

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Último Momento
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Ovación
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"