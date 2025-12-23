Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

El defensor rubricó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027. Emoción, recorrido y pertenencia en la palabra de uno de los proyectos defensivos de Unión.

23 de diciembre 2025 · 11:08hs
Unión dio un paso significativo en su política de proyección y resguardo del semillero. Tomás Fagioli, defensor surgido de las inferiores, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027, una decisión que el club oficializó en sus redes sociales y que vuelve a poner el foco en la consolidación del patrimonio deportivo.

Nacido el 22 de agosto de 2005 en San Justo, con 20 años Fagioli es uno de los juveniles que mayor continuidad logró en la reserva durante la última temporada. Su crecimiento sostenido, sumado a actuaciones firmes y personalidad competitiva, lo posicionaron como una de las apuestas defensivas para el futuro inmediato.

“Estoy contento y feliz por la oportunidad que me da el club”

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el defensor no ocultó la emoción del momento:“Estoy contento y feliz por la oportunidad que me da el club. Todo fue muy rápido, todavía cuesta caer, pero hay que aprovechar los momentos”, expresó.

Fagioli remarcó el valor del acompañamiento familiar y de sus amigos en un camino que no empezó ayer: “Uno arranca desde chico, desde los 15 o 16 años, y hay mucha gente que estuvo en el proceso. La familia, los amigos y también personas que hoy no están, pero fueron importantes”.

Del fútbol regional al salto en Unión

El recorrido de Fagioli tiene particularidades que explican su madurez temprana. Con pasos por el fútbol regional, debut en Primera a edad joven y experiencia en competencias exigentes como la Copa Santa Fe, el defensor llegó a Unión tras una prueba y un proceso que no fue lineal.

“Arranqué en cuarta, jugué cinco partidos y después subí a reserva. Una vez que subí, cambiaron muchas cosas para bien”, recordó. Esa adaptación rápida fue clave para afirmarse en un puesto donde la competencia interna es alta.

La foto soñada y una promesa cumplida

Como todo juvenil, Fagioli también tuvo su imagen soñada: la foto firmando el primer contrato. Incluso, contó una anécdota que hoy parece premonitoria: “En diciembre de 2024 hicimos una joda con amigos, firmando en el celular. Ayer, cuando la vimos de nuevo, fue una alegría enorme porque ese sueño se terminó cumpliendo”.

Lejos de conformarse, el defensor entiende que este es apenas el inicio: “No deja de ser el primer paso. Ahora estoy a disposición de lo que diga el club, sea reserva o Primera”.

Cabeza fría y futuro abierto

Con serenidad y los pies sobre la tierra, Fagioli destacó la importancia de la paciencia y del entorno para sostener el proceso: “Más que paciencia, hay que tener una mente tranquila y una familia que acompañe. Pasan muchas cosas, buenas y malas, pero hoy todo valió la pena”.

La firma hasta 2027 no solo representa un premio al recorrido del jugador, sino también una señal clara de Unión: apostar, proteger y proyectar a los talentos propios como base del futuro deportivo.

