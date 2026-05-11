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Producción santafesina al mundo: una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

La operación se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y refuerza el perfil logístico de la terminal aérea provincial para las Pymes y el comercio exterior

11 de mayo 2026 · 10:00hs
Una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

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Una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo continúa consolidándose como una herramienta logística estratégica para la producción santafesina. Ahora, la empresa Diagramma SA concretó una nueva operación de comercio exterior al exportar fermentos lácteos con destino a Asunción, Paraguay, a través de la terminal aérea provincial.

La exportación se inscribe en las políticas que impulsan el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini para fortalecer el entramado productivo santafesino y abrir nuevos mercados internacionales para las Pymes de la provincia.

El objetivo es que cada Pyme pueda internacionalizarse, diversificar destinos y consolidar a Santa Fe como un actor central en el comercio exterior argentino. Con acciones concretas de promoción, acompañamiento técnico y fortalecimiento logístico, buscamos que operaciones como esta se multipliquen y se conviertan en motor de desarrollo regional”, señaló Puccini.

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Una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

Una firma regional exportó fermentos lácteos a Paraguay desde Sauce Viejo

Lo exportado

La carga, integrada por ocho cajas de fermentos lácteos, fue enviada a una firma radicada en la capital paraguaya. Estos insumos biológicos se utilizan en la elaboración de yogures, quesos y otros derivados alimenticios, por lo que requieren tiempos de traslado eficientes y condiciones específicas de manipulación para preservar su calidad.

Desde Diagramma SA, empresa presidida por Enzo Zamboni, destacaron especialmente la eficiencia operativa del servicio. La mercadería fue despachada desde Sauce Viejo un miércoles y llegó a destino al día siguiente, optimizando tiempos logísticos y comerciales.

Este tipo de operaciones nos permite competir en igualdad de condiciones y demostrar que las Pymes santafesinas tienen capacidad para llegar al mundo con productos de alto valor agregado”, subrayó Zamboni.

La exportación se realizó bajo el régimen tradicional de comercio exterior, con la intervención de un despachante de aduana y de los organismos competentes. Además, la operación contó con la articulación logística de Grupo SP, operador de cargas de Aerolíneas Argentinas, que garantizó la conectividad necesaria para este tipo de productos.

Cada nueva exportación que sale desde Sauce Viejo representa más oportunidades para nuestras Pymes y más desarrollo para Santa Fe. Queremos consolidar al aeropuerto como una herramienta concreta de conectividad logística al servicio de la producción regional”, destacó Gisela Riuli, presidenta del Directorio del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo.

Desde la terminal aérea provincial señalaron que este tipo de operaciones consolida el crecimiento de los servicios vinculados al comercio exterior, las exportaciones y la carga aérea, al tiempo que amplía las oportunidades para que más empresas santafesinas puedan acceder a mercados internacionales desde Sauce Viejo.

Producción santafesina Sauce Viejo Paraguay
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