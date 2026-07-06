Imputaron al acusado del femicidio de Daiana Arber: la Fiscalía sostiene que la asesinó de cuatro disparos y abandonó el cuerpo en un basural

El principal sospechoso, un hombre de 32 años, fue imputado por femicidio y tenencia de material explosivo. El miércoles se definirá si permanece en prisión preventiva.

Femicidio: imputaron a Lautaro Heredia, principal sospechoso del femicidio de Daiana Arber, por cuatro disparos y ocultamiento del cuerpo.

La investigación por el femicidio de Daiana Mercedes Arber dio este lunes un nuevo paso judicial. El Ministerio Público de la Acusación imputó formalmente a Lautaro Mauricio Heredia, de 32 años, como presunto autor del crimen de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado días después entre residuos en un basural de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.

La audiencia se desarrolló ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro. La investigación está a cargo de la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Laura Gerard, mientras que la defensa del imputado es ejercida por el defensor público Javier Casco.

La acusación de la Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal Gerard expuso la reconstrucción provisoria de los hechos y sostuvo que el femicidio ocurrió entre las 5 y las 14 del 25 de junio en una vivienda ubicada sobre calle Padre Catena al 4500, en barrio Villa del Parque.

Según la teoría del caso, Heredia le efectuó al menos cuatro disparos con un arma de fuego que impactaron en la cabeza, el tórax y el abdomen de la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

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La Fiscalía afirmó además que, tras el crimen, el acusado no dio aviso a las autoridades y organizó el traslado del cuerpo para intentar ocultarlo.

Siempre de acuerdo con la acusación, durante la madrugada siguiente y con la colaboración de una persona que aún no fue identificada, trasladó el cadáver hasta un basural de la zona oeste, donde fue abandonado entre los residuos.

Los delitos imputados

Por estos hechos, el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Heredia el delito de femicidio.

A esa acusación se sumó un segundo cargo luego de que, durante los allanamientos realizados para detenerlo, la Policía encontrara en su vivienda una granada de mano perteneciente a las fuerzas de seguridad.

Por ese hallazgo, también fue imputado por tenencia de material explosivo.

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El reclamo de la familia

Antes del inicio de la audiencia, familiares de Daiana Arber protagonizaron momentos de profunda emoción en los pasillos de Tribunales.

Su hermana pidió hacer uso de la palabra y reclamó justicia por el crimen de la mujer, de 32 años y madre de cuatro hijos de entre 11 y 17 años.

Arber era oriunda de la localidad de Nelson y desde hacía aproximadamente dos años residía en la ciudad de Santa Fe. Según trascendió durante la investigación, sus familiares conocían la relación que mantenía con el imputado e, incluso, habían intentado convencerla de regresar a su localidad natal ante las situaciones de riesgo que atravesaba.

El miércoles definirán la prisión preventiva

Finalizada la audiencia imputativa, la fiscal Laura Gerard solicitó que se convoque a una nueva audiencia para debatir la prisión preventiva del acusado.

La medida cautelar será discutida el próximo miércoles, cuando las partes expondrán sus argumentos ante el juez, quien resolverá si Heredia permanece detenido mientras avanza la investigación por el femicidio de Daiana Arber.