Condenaron a siete años de prisión al profesor de vóley que abusó de dos nenas en Tostado

Diego Raúl Altamiranda, de 40 años, fue hallado culpable de grooming y estupro calificado. El condenado aprovechó su rol como entrenador para cometer los delitos entre mayo y noviembre de 2023.

La Justicia de Tostado condenó este martes a siete años de prisión efectiva a Diego Raúl Altamiranda , de 40 años , por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de dos niñas en esa ciudad del departamento Nueve de Julio . La sentencia fue dispuesta por el juez Juan Gabriel Peralta al término de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado en el debate por la fiscal Hemilce Fissore , quien expresó su conformidad con la decisión del magistrado. "Valoramos la condena impuesta tal como lo habíamos solicitado desde la Fiscalía ", destacó la funcionaria, y adelantó que "esperaremos la notificación de los fundamentos de la sentencia para su evaluación".

Cómo ocurrieron los hechos

La fiscal Fissore explicó que Altamiranda era profesor de voley de las víctimas y se valió de ese vínculo para cometer los delitos. "Utilizó esa circunstancia para llevar a cabo los actos ilícitos, aprovechándose de su mayoría de edad y preeminencia, como así también de la inmadurez sexual de las víctimas", señaló.

En el caso de una de las niñas, la fiscal relató que "entre octubre y el 18 de noviembre de 2023, el condenado se contactó mediante el servicio de mensajería de la aplicación Instagram con la intención de mantener relaciones sexuales con ella", configurando el delito de grooming.

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Respecto de la segunda víctima, Fissore detalló que "entre mayo de 2023 y el 18 de noviembre del mismo año, Altamiranda mantuvo relaciones sexuales con la niña de manera reiterada en el interior de su automóvil y en otros lugares de la ciudad de Tostado", hechos que encuadran en el delito de estupro calificado.

La condena

Diego Raúl Altamiranda fue condenado como autor de los delitos de grooming y estupro calificado en concurso, con una pena de siete años de prisión efectiva. La sentencia fue dictada por el juez Juan Gabriel Peralta en el marco del juicio oral celebrado en los tribunales de Tostado.