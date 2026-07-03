Abusó de una niña en la plaza de un pueblo santafesino: lo condenaron a nueve años de prisión

El hecho ocurrió en diciembre de 2023 en la plaza 25 de Mayo de Villa Guillermina mientras la víctima disfrutaba del evento con su familia. Las cámaras de seguridad registraron el accionar del agresor, que fue detenido al día siguiente.

Condena de 9 años: A.D.V. fue sentenciado por abuso sexual a una niña en Villa Guillermina y a una mujer en 2022.

Una fiesta popular en la plaza 25 de Mayo de la localidad de Villa Guillermina, en el departamento General Obligado , se convirtió en el escenario de un aberrante hecho: un hombre de 26 años , cuyas iniciales son A.D.V. , abusó sexualmente de una niña en la noche del sábado 9 de diciembre de 2023 , mientras la víctima se encontraba junto a su familia en el espacio público. Por ese hecho y por otro delito contra la integridad sexual cometido en diciembre de 2022 en perjuicio de una mujer, fue condenado a nueve años de prisión .

La sentencia fue dispuesta por la jueza Natalia Palud en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de Las Toscas . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por el fiscal Norberto Ríos .

El ataque en la plaza

El fiscal Ríos reconstruyó con precisión la secuencia del hecho. "La víctima había estado en la zona de juegos del espacio público y cuando iba hacia el lugar en el que estaban sus familiares, el condenado le dijo que estaba yendo por un camino equivocado y la llevó en la dirección opuesta", relató el representante del MPA.

Alejada de la vista de sus familiares, la niña fue víctima del abuso. "El condenado se alejó con la niña y concretó el abuso sexual", precisó Ríos. Lo que ocurrió después agrava aún más la situación: "Luego de cometer el ilícito, regresó con la víctima a la plaza, donde los familiares de ella estaban buscándola desesperadamente, y les dijo que la niña se había perdido y se fue", detalló el fiscal.

Sin embargo, el accionar del agresor quedó registrado. "La víctima pudo relatar lo ocurrido y también se pudo constatar el accionar del condenado con filmaciones de cámaras de seguridad", remarcó Ríos. La madre de la niña realizó la denuncia y al día siguiente el imputado fue detenido en Las Toscas.

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El segundo delito

El fiscal también se refirió a otro ilícito por el que el condenado fue sentenciado. "En diciembre de 2022, ingresó a una habitación del Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Ceibal y Camino Viejo, donde estaba durmiendo una familia. Se acercó a una mujer y cometió un abuso sexual simple", detalló Ríos.

El juicio abreviado y la condena

El imputado reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la niña y de abuso sexual simple por lo ocurrido con la mujer adulta. Junto a su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena, y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. Tanto la mujer mayor de edad como los representantes legales de la niña fueron informados de lo resuelto y manifestaron estar de acuerdo.

El nombre y apellido del condenado no se informan con el fin de evitar la revictimización de las víctimas, dado que los abusos fueron cometidos en una comunidad pequeña.