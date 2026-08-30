Crimen en B° Yapeyú: quedó en prisión preventiva el joven acusado de matar a Ignacio Villarroel de un disparo en Semana Santa

JDL quedó detenido por orden de la jueza Rosana Carrara, a pedido del fiscal Estanislao Giavedoni. La víctima fue interceptada cuando circulaba en bicicleta por Pasaje Ruiz al 9700 y murió en el lugar tras recibir un impacto de bala. El sospechoso había sido buscado en seis allanamientos realizados a fines de julio.

Prisión preventiva: un joven de 20 años quedó detenido por crimen ocurrido en Semana Santa.

La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de un hombre de 20 años, identificado con las iniciales JDL, investigado como presunto autor del homicidio de Ignacio Manuel Villarroel , ocurrido en abril de este año en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara durante una audiencia desarrollada en los Tribunales de la capital provincial, a pedido del fiscal Estanislao Giavedoni , quien lleva adelante la investigación.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que, pese a que la defensa había propuesto medidas alternativas a la prisión, la magistrada consideró que los riesgos procesales permanecían vigentes.

“Más allá de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada ordenó la preventiva en función de que los riesgos procesales estaban latentes y no podían mitigarse con otras medidas”, explicó Giavedoni.

El ataque ocurrió en abril

Según la acusación, el homicidio ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes 3 de abril, en inmediaciones de Pasaje Ruiz al 9700, en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la investigación, Villarroel circulaba en bicicleta por la vía pública cuando fue interceptado por el ahora imputado.

“Mientras Villarroel transitaba en bicicleta por la vía pública, el hombre investigado lo interceptó y lo atacó con la intención de matarlo”, sostuvo el fiscal.

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Giavedoni explicó que el joven habría utilizado un arma de fuego y que efectuó al menos un disparo contra la víctima.

“Con un arma de fuego, disparó al menos una vez hacia la víctima, quien recibió el impacto de un proyectil y falleció en el lugar a causa del ataque”, detalló.

Seis allanamientos sin resultados

La investigación avanzó durante los meses posteriores al homicidio y permitió a los investigadores individualizar al presunto atacante.

Una vez identificado, a fines de julio se realizaron seis allanamientos con el objetivo de localizarlo y detenerlo.

Sin embargo, todos los procedimientos tuvieron resultado negativo.

“Tras diversas diligencias que nos permitieron individualizar al atacante, a fines de julio se realizaron seis allanamientos con el fin de ubicarlo y todos tuvieron resultado negativo”, señaló Giavedoni.

La búsqueda continuó hasta que finalmente el sospechoso pudo ser encontrado y detenido.

Lo detuvieron después de varios meses

De acuerdo con lo informado por el fiscal, el miércoles 19 de agosto JDL fue finalmente localizado y quedó detenido.

A partir de esa aprehensión, la Fiscalía avanzó con la imputación y solicitó que permaneciera privado de su libertad durante el proceso.

La jueza Carrara hizo lugar al pedido y dispuso la prisión preventiva.

Homicidio calificado por el uso de arma de fuego

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a JDL la autoría del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

La calificación se fundamenta en la hipótesis de que el imputado habría utilizado un arma para efectuar el disparo que provocó la muerte de Villarroel.

La investigación continúa con el objetivo de profundizar la reconstrucción del ataque y reunir los elementos necesarios para avanzar hacia las próximas etapas del proceso penal.

La investigación sigue en marcha

Con la prisión preventiva confirmada, el joven de 20 años permanecerá privado de su libertad mientras continúa la investigación.

Para la Fiscalía, la medida resulta necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar riesgos procesales que, según sostuvo Giavedoni, no podían ser neutralizados mediante medidas menos gravosas.

El caso continúa bajo investigación del fiscal Estanislao Giavedoni y la acusación contra JDL mantiene carácter provisorio, a la espera del avance de la causa y de las decisiones que adopte la Justicia en las próximas etapas.