Armas, droga y gallos de riña: imputaron a un hombre en una causa por desvío de armamento al mercado negro

Compró diez armas como legítimo usuario y la fiscalía sostiene que las introdujo en el mercado ilegal. Una pistola fue secuestrada y vinculada a un robo

Un hombre de 27 años , identificado por sus iniciales AT , fue imputado este lunes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe en una causa en la que se lo investiga por comprar armas de fuego, registrarlas a su nombre y luego introducirlas en el mercado ilegal dentro de la provincia.

La audiencia fue encabezada por la fiscal Juliana González , integrante del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe . En paralelo, los fiscales Guillermo Persello y Natalia Giordano también formularon imputaciones en el marco de otras investigaciones.

Según la acusación, entre diciembre de 2023 y 2025 el imputado compró diez armas de fuego —ocho pistolas semiautomáticas y dos escopetas— aprovechando su condición de legítimo usuario registrado ante el Registro Nacional de Armas.

De acuerdo con la investigación, las armas eran adquiridas y registradas a su nombre, pero con el objetivo de desviarlas hacia personas que no estaban habilitadas legalmente para poseerlas.

“El hombre investigado entregó ilegalmente ocho pistolas semiautomáticas a personas que no revisten la calidad de legítimos usuarios de armas de fuego”, sostuvo la fiscal González durante la audiencia.

Diez armas registradas

Según los registros oficiales, el imputado adquirió cinco pistolas calibre 9 milímetros, tres pistolas semiautomáticas calibre .380 y dos escopetas calibre 12, por un total de 7.197.850 pesos.

La fiscal remarcó que el hombre no pudo justificar el origen del dinero utilizado para las compras, teniendo en cuenta su situación laboral y patrimonial.

Allanamientos y secuestro de armas

El acusado fue detenido el jueves pasado durante una serie de allanamientos realizados en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Durante el procedimiento en su vivienda, los investigadores advirtieron una irregularidad central: en el domicilio que había declarado como lugar de guarda no se encontraban las diez armas registradas a su nombre.

“En la casa no había ninguna de las armas que debía tener allí registradas”, explicó el fiscal Persello.

En ese mismo lugar, sin embargo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y cargador con 17 proyectiles; una carabina calibre .22 automática con mira telescópica; cargadores modificados; dos granadas de mano; 170 cartuchos de distintos calibres y dos cajas con 287 municiones calibre .22.

El fiscal también precisó que el imputado no tenía documentación que autorizara la tenencia o portación de ese armamento.

En otro allanamiento simultáneo, realizado en una vivienda de Pasaje Almafuerte al 7.700, los investigadores encontraron las dos escopetas registradas a su nombre.

armas trámite exprés gobierno nacional digital.jpg

Droga y maltrato animal

Durante los procedimientos, además, los agentes secuestraron 152 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y una caja fuerte. En el domicilio también fueron hallados cuatro gallos en condiciones de encierro y hacinamiento, con lesiones compatibles con participación en riñas, lo que motivó otra imputación por maltrato animal.

Una pistola usada en delitos en Rosario

La investigación también permitió establecer que una de las pistolas registradas a nombre del imputado fue secuestrada en 2024 en la ciudad de Rosario.

El arma fue encontrada en poder de un hombre detenido por un robo calificado, ocurrido en inmediaciones de calle 2123 al 3800.

Además, pericias realizadas mediante el Sistema Automatizado de Identificación Balística permitieron determinar que una vaina servida hallada en un caso de lesiones graves con arma de fuego cometido en junio de 2025 en Rosario correspondía a esa misma pistola.

Los fiscales remarcaron que no existe denuncia de robo, extravío ni transferencia de esa arma, ni de las restantes que no fueron halladas, por lo que todas continúan registradas a nombre del imputado.

Robo de una moto en Esperanza

En paralelo, la fiscal Giordano le atribuyó al acusado la coautoría del robo de una moto Corven Triax 150, ocurrido en febrero de este año en la ciudad de Esperanza. Según la acusación, el hecho fue cometido junto a otras tres personas y fue calificado como robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haberse cometido en poblado y en banda.

Delitos imputados

En la audiencia, los fiscales atribuyeron al acusado la provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, además de tenencia indebida de arma de fuego de guerra, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y maltrato animal.

Debate por la prisión preventiva

La audiencia fue presidida por el juez Sebastián Szeifert, quien dispuso que el debate sobre las medidas cautelares se realizará el próximo viernes, en un horario que definirá la Oficina de Gestión Judicial. Los fiscales adelantaron que solicitarán la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación.