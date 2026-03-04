Uno Santa Fe | Judiciales | Alejandra Vargas

Perpetua para los asesinos de Alejandra Vargas: el jurado popular no dudó y dictó la pena máxima

Se trata de quien era la pareja de la víctima, Julián Federico Obregón, y de Lucas Sebastián Paez, de 26 y 25 años respectivamente.

4 de marzo 2026 · 16:39hs
Fallo unánime en Santa Fe: prisión perpetua para dos hombres por el femicidio de Alejandra Vargas.

Fallo unánime en Santa Fe: prisión perpetua para dos hombres por el femicidio de Alejandra Vargas.

En el marco de un nuevo juicio por jurados que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, Julián Federico Obregón y Lucas Sebastián Paez fueron declarados culpables y condenados a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Vargas cometido en San Justo.

El veredicto fue resuelto por unanimidad por el jurado popular luego de la deliberación secreta que mantuvieron durante dos horas. Una vez que se conoció la decisión, se realizó la denominada audiencia de cesura, en la que la jueza Cecilia Labanca determinó la pena de prisión perpetua, tal como lo habían solicitado la fiscal María Laura Urquiza y el fiscal Estanislao Giavedoni, quienes representaron al MPA en el juicio.

LEER MÁS: San Justo: se presumía como una muerte dudosa y ahora es investigado como femicidio

Obregón, de 26 años, era la pareja de la víctima y fue condenado como coautor del delito de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género –femicidio). En relación a Paez, la condena fue por la coautoría de homicidio calificado (por el vínculo, por ser cometido con alevosía y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer –femicidio)

Femicidio

Los fiscales precisaron que “el femicidio de Vargas fue cometido entre las 6:30 y las 8:00 de la mañana del miércoles 1 de marzo de 2023 en una vivienda ubicada en calle Enrique Rodríguez al 2.100 de San Justo”.

“La víctima estaba dormida y los condenados le colocaron un cable alrededor del cuello”, detallaron. “Los dos hombres actuaron de acuerdo a un plan previo y se distribuyeron las tareas que realizó cada uno con el objetivo de quitarle la vida a la mujer”, resaltaron.

Urquiza y Giavedoni precisaron que “en uno de los extremos del cable realizaron un nudo, la otra punta la ataron a un parante del techo de la casa y dejaron a la mujer colgada, lo cual le provocó la muerte por asfixia por ahorcamiento”.

“Obregón y Paez actuaron sobre seguro, sin riesgos para sí mismos y aprovechando el estado de absoluta indefensión en que encontraba la víctima para lograr su cometido de darle muerte”, plantearon los funcionarios.

Una relación signada por la violencia física y psicológica

Los representantes del MPA explicaron que “el hecho ocurrió en el marco de una relación de pareja entre Obregón y la víctima, signada por la violencia física y psicológica”. En este sentido, remarcaron que “se trataba de una relación desigual de poder, en la que Obregón era capaz de atentar contra la seguridad y la vida de Vargas”.

“En el caso de Paez, actuó a sabiendas del vínculo de pareja que mantenían Obregón y Vargas y las características de esta relación”, puntualizaron y explicaron que “según las previsiones legales, la calificante del vínculo se traslada al coautor siempre que se pueda comprobar que conocía la relación de pareja, tal como ocurrió en este caso”, finalizaron.

Alejandra Vargas San Justo femicidio prisión perpetua
Noticias relacionadas
Prisión perpetua para Martín Kunz, el excadete del liceo que en agosto de 2022 asesinó al chofer de una combi e hirió a siete cadetes en una panadería sobre ruta 1

Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Califican de ejemplar la condena a Nicolás Mattioli: Creemos que se hizo justicia

Califican de "ejemplar" la condena a Nicolás Mattioli: "Creemos que se hizo justicia"

Nicolás Mattioli

Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

Escándalo en Vera: imputaron a un fiscal del MPA por abuso sexual pero seguirá libre por sus fueros

Escándalo en Vera: imputaron a un fiscal del MPA por abuso sexual pero seguirá libre por sus fueros

Lo último

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Último Momento
Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Ovación
¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos