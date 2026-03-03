Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Caso Jeremías Monzón: revisarán la prisión preventiva impuesta a la madre de la menor implicada en el crimen

La audiencia está prevista para el próximo 18 de marzo. La mujer es investigada por la Justicia como partícipe secundaria en el hecho.

3 de marzo 2026 · 20:42hs
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida de Jeremías Monzón.

En el marco de la causa por la que se investiga el brutal homicidio de Jeremías Monzón, la Cámara de Apelaciones revisará la prisión preventiva impuesta a la madre de M.A., la menor de edad imputada y que actualmente se encuentra detenida.

La novedad fue confirmada a Sol Play por el abogado Bruno Rugna, quien representa a la familia del adolescente que fue asesinado a mediados de diciembre en la ciudad de Santa Fe. La audiencia en la que se analizará la medida cautelar está prevista para el próximo miércoles 18 de marzo.

La solicitud de que se revea la medida privativa de libertad para N.I.J., de 40 años, fue realizada por la defensa pública de la mujer. El pasado 29 de enero, el juez Luis Octavio Silva impuso que la imputada permanezca en prisión preventiva, mientras continúa la investigación.

LEER MÁS: Caso Jeremías Monzón: "Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento"

Cuál es el rol de la mujer en el crimen

Durante la audiencia imputativa, el fiscal Francisco Cecchini le atribuyó a la madre de la adolescente su participación secundaria en el homicidio de Jeremías Monzón. Según la investigación, se cree que hubo “una promesa previa de ayuda” de la madre hacia su hija, que “se prestó posteriormente al hecho”.

“En este mes de investigación, hemos accedido sobre todo a algunas pericias que tienen que ver con movimientos, con horarios, con lugares que nos llevan a entender que esa ayuda incluía esta promesa”, detalló Cecchini. Y amplió: “Tiene que ver fundamentalmente con las acciones que hicieron en forma posterior al hecho para descartarse algunas cosas”.

Por otro lado, el fiscal explicó que la participación secundaria tiene prevista la pena de tentativa para el delito principal del que se participa. En este caso, ante la atribución de un delito que tiene previsto como pena la prisión perpetua, para el partícipe secundario corresponderían entre 10 y 15 años de prisión.

Un video clave

En audiencias anteriores, se supo a través de un video que la mujer de 40 años se reunió con los tres menores implicados en el crimen –incluida su hija- posterior al hecho. Sobre este hecho, el fiscal señaló: “Las características, la forma en que se dio, los tiempos, los movimientos previos y posteriores nos llevan a nosotros a la interpretación de que ese encuentro tuvo como objeto llevar a cabo acciones que estaban previstas desde antes”.

A su vez, Cecchini resaltó que restan “medidas importantes” en materia de investigación del hecho: “Fundamentalmente medidas periciales que tienen que ver con la posibilidad de comunicaciones previas, posteriores, con elementos que nos lleven a entender los móviles, la posición de cada uno de los partícipes en el hecho y demás”.

