Ataque a los cadetes: Kunz rompió el silencio, se declaró inocente y dijo que todo fue "en defensa propia"

El acusado dio su versión de los hechos en la segunda jornada del juicio oral. Fue totalmente distinta a la del resto de los implicados. Defendió su inocencia.

Ataque bestial. Kunz se subió a la combi por la puerta del acompañante y le asestó varias puñaladas al conductor en su rostro.

Tras la reanudación este martes del juicio contra Martín Kunz por el ataque a los cadetes del Liceo Militar , la madre de uno de los menores atacados habló con la prensa y dio a conocer que el imputado negó haber asesinado al chofer de la Traffic e inculpó de su muerte al resto de jóvenes que se encontraban allí .

Kunz está acusado de homicidio criminis causa, cuatro tentativas de homicidio y privación de la libertad en siete oportunidades, tras presuntamente protagonizar el ataque a una Traffic que dejó un saldo de un muerto y siete jóvenes heridos.

Según detalló la mujer, el acusado declaró que “él había coordinado con su supuesta novia, encontrarse ahí en la panadería –En Colastiné- y que le había pedido permiso al chofer para que lo traslade en la Traffic. Él sube, lo saluda, pero los cadetes estaban peleando y fueron ellos los que lo atacaron. Dice que los cadetes se estaban peleando con los sables, pero los sables no tienen filo”.

En cambio, Kunz sí reconoció que obligó a manejar a uno de los cadetes y se hizo cargo de que lesionó a los cadetes, pero aseguró que fue en defensa propia.

Una declaración que contradice a la de los cadetes heridos

La versión del acusado es contraria a la que los cadetes dieron en Cámara Gesell oportunamente. Incluso, difiere de la versión de la chica identificada como su supuesta novia.

Consultada por la prensa, la madre de uno de los jóvenes dio detalles de la declaración de la menor y presunta novia de Kunz en Cámara Gesell. “Ella dijo que estaba sorprendida y no lo reconoció en principio cuando subió, después sí se dio cuenta y relata lo mismo que relatan los otros chicos, los otros cadetes”, indicó.

Por último, la madre no descartó que el acusado tenga intenciones de fingir que su estado de salud mental no es apto para ser juzgado: “No quiero decir que no está acorde el chico porque quiero que le den la perpetua, pero es un chiste es de no creer lo que está diciendo”.

Y cerró: “A él se lo evaluó ese día y estaba ubicado en tiempo y espacio. Él pudo haberse puesto de esta forma estando preso, pero él ese día se lo evaluó y estaba ubicado en tiempo y espacio”.

Tres años del brutal ataque a los cadetes del Liceo Militar

El hecho ilícito fue cometido con un cuchillo el viernes 19 de agosto de 2022. El fiscal Estanislao Giavedoni aseguró que “se trató de un ataque planificado por el acusado, quien actuó con voluntad de matar”.

“El hombre investigado sabía que era habitual que un vehículo utilitario en el que Walesberg trasladaba a estudiantes del Liceo Militar General Belgrano desde la ciudad de Santa Fe a San Javier, parara en ese negocio a comprar comida alrededor de las 13”, señaló el fiscal. Y amplió: “En función de que ello, eligió el lugar, el día y el horario para llevar adelante su conducta ilícita”.

El representante del MPA informó que “una vez que el conductor y los diez cadetes que iban en el vehículo ya habían subido de nuevo para seguir el viaje, M.T.K. ascendió por la puerta del acompañante y atacó intempestivamente a Walesberg”. Además, explicó que “lo apuñaló en el cuello y en el rostro, y le provocó la muerte en el momento”.

“El acusado también intentó quitarle la vida a cuatro de los diez pasajeros, a quienes les causó múltiples heridas en distintas partes de sus cuerpos”, puntualizó el fiscal y amplió que “tres de ellos lograron bajar del vehículo y pedir auxilio”.

Giavedoni explicó que “M.T.K. privó de la libertad a los siete cadetes que quedaron en el vehículo y, bajo amenazas, obligó a uno de ellos a manejar durante aproximadamente cinco kilómetros”.

“Finalmente, detuvieron la marcha al ser interceptados por agentes policiales que aprehendieron al atacante”, concluyó el fiscal.