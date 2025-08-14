Uno Santa Fe | Judiciales | juicio

Comienza el juicio contra Martín Kunz por el ataque criminal a cadetes del liceo en la Ruta 1

El excadete del Liceo Militar de Santa Fe enfrenta un juicio por el ataque ocurrido en agosto de 2022, que dejó un chofer muerto y siete cadetes heridos. El veredicto se conocerá el 26 de agosto.

14 de agosto 2025 · 08:15hs


Este jueves 14 de agosto de 2025 comienza el juicio contra Martín Tomás Kunz, ex cadete del Liceo Militar de Santa Fe, acusado por el ataque ocurrido el 19 de agosto de 2022 que dejó como saldo la muerte del chofer de una combi y siete cadetes heridos. El veredicto se conocerá el martes 26 de agosto.

El hecho, que conmocionó a la provincia, tuvo lugar en la Ruta Provincial 1, a la altura de Colastiné Norte, cuando Kunz subió a la trafic conducida por Rubén Isidro Walesberg de 71 años en el estacionamiento de una panadería. Según la acusación fiscal, le asestó varias puñaladas en el cuello y lo empujó fuera del vehículo. Bajo amenaza, uno de los pasajeros condujo la combi hacia el norte, hasta que fueron interceptados en el kilómetro 6,5, donde el acusado se entregó sin resistencia.

Ataque Cadetes 3.jpg

La acusación contra Kunz

La Fiscalía, a cargo de Estanislao Giavedoni, imputó a Kunz por homicidio calificado criminis causa de Walesberg, la privación ilegítima de la libertad de siete cadetes. y tentativa de homicidio calificado criminis causa de cuatro de ellos.

Los querellantes son Verónica Macón, Martín Daniel Recaman, y Néstor y María Laura Oroño. La defensa está a cargo de Virginia Inés Balanda, de la Defensa Pública.

Desarrollo del juicio

El tribunal está compuesto por Pablo Sebastián Ruiz Staiger (presidente), Lisandro Pedro Aguirre y María Celeste Minniti.

Tras los alegatos iniciales, las testimoniales se desarrollarán hasta el jueves 21 de agosto. Los alegatos de clausura fueron fijados para el 22 de agosto y el veredicto final se dará a conocer el 26 de agosto.

La Fiscalía reconstruyó el caso con los testimonios de las víctimas y de testigos presenciales, describiendo el hecho como un ataque premeditado y violento.



juicio cadetes Martín Kunz ruta 1
