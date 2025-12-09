Uno Santa Fe | Judiciales | Rafael Gutiérrez

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

El histórico cortesano se retirará dentro de un año. Con la salida se da la renovación total como quería el poder Ejecutivo

9 de diciembre 2025 · 13:06hs
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

Finalmente, Rafael Gutiérrez decidió dar un paso al costado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que se efectivizará a partir de noviembre de 2026. Se trata del último cortesano que se retira por exceder el límite de edad impuesto por la nueva Constitución provincial.

Además, la decisión allana una larga discusión con el Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro que pretendía la renovación total del máximo tribunal. Desde el gobierno destacaron la decisión de Gutiérrez de retirarse por la puerta grande, como se dice, y no tensionar por algún tipo de salida por decreto.

Con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte, Gutiérrez se suma al anuncio de renuncia de Roberto Falistocco, quien confirmó su alejamiento del tribunal supremo desde noviembre de 2026. Dos meses antes lo hará Eduardo Spuler.

Rafael Gutiérrez hasta 2026

De esta forma, son los últimos tres ministros que se alejarán para dar lugar a la renovación total. El primer paso fue de María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Esas dos vacantes se completaron con Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Luego se sumó una séptima vocalía tras la reforma judicial que ocupa Rubén Weder.

Según destacaron en el gobierno provincial, los nombres para la sucesión de los tres ministros tendrá un tiempo prudencial de análisis. Vale recordar que el Ejecutivo propone los nombres y la Asamblea Legislativa aprueba la designación.

