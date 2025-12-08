Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Al trazar su balance de la gestión que concluirá el 31 de diciembre próximo, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe adelantó su decisión de alejarse del máximo tribunal.

Roberto Falistocco , presidente de la Corte Suprema de Santa Fe hasta el 31 de diciembre próximo, traza un balance positivo de lo que fue su gestión a lo largo del año que está por concluir, que incluyó importantes cambios, avances y desafíos en el servicio de justicia de la provincia.

Pero también adelanta a La Capital su decisión de retirarse del máximo tribunal en noviembre de 2026, esperando antes dejar afianzada la reforma del fuero Laboral.

Al momento de efectivizar su renuncia, Falistocco totalizará 35 años en la Corte Suprema y siete mandatos como presidente del alto tribunal. A modo de resumen de 2025 destaca la implementación el expediente digital y la transición progresiva hacia sistemas orales y públicos en los fueros Civil y Penal, mejorado la transparencia y acortado los tiempos procesales.

La entrevista a Roberto Falistocco

¿Qué balance traza en el cierre del año judicial en Santa Fe?

El balance es positivo para la Justicia en general y para el Estado provincial, porque somos uno de los tres poderes. Aunque siempre considero que se puede mejorar más en beneficio de la sociedad. Veníamos de algunos problemas planteados en una famosa reunión con el Ejecutivo un domingo, en la que hubo temas que nos parecían importante tratar. Uno de ellos, el de las vacantes. Ahora, 50 pliegos para nuevos magistrados fueron aprobados por la Legislatura y la gran mayoría ya está en funciones. Esperamos completar el juramento antes de fin de año.

Resta una reunión de Acuerdo, este miércoles, para definir al futuro presidente de la Corte. En ese contexto, ¿2026 dónde lo encontrará a usted?

Lo dije varias veces, mientras uno esté pleno hay que jugar con mucha intensidad, como siempre lo hice. Así que, estando en esa plenitud, poniendo sobre la mesa toda la labor que desarrollamos en 2025, y con un buen estado físico y mental, es el momento adecuado para pensar cuándo me voy. Es un aterrizaje que hay que hacer en la medida en que uno siga brindándose con todo lo que demandan, con las pilas puestas permanentemente. Siempre lo asimilo con los partidos de fútbol: hay que entregar todo. Lo hablé el 10 de noviembre pasado, con motivo de mi cumpleaños, con mi círculo íntimo, amigos y familia... Noviembre próximo es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial. En 2026 hay algunas cosas por cumplir brindando mi experiencia, como por ejemplo la reforma en el fuero Laboral, donde el Ejecutivo se mostró interesado en algunas conversaciones. En ese sentido, hay que cambiar el procedimiento y dotarlo de una mayor cantidad de jueces. Algunos ministros ya se fueron de la Corte y es público que hay una reciente renuncia (Eduardo Spuler), aceptada por el gobernador ( Maximiliano Pullaro), para septiembre próximo. El Ejecutivo tendrá el tiempo suficiente para poder designar al reemplazante.

Son cargos que hay que cubrir lo más rápido posible.

Tendrán que tomar su tiempo también para elegir correctamente a los reemplazantes. Sé que es un compromiso que estoy asumiendo frente a la sociedad, mis pares y los empleados judiciales. Transitamos muchos años juntos, con total entrega y compartiendo ideas y anhelos. Creo que nadie es irreemplazable y que, por lo contrario, tenemos que ser muy humildes, en especial cuanto más alto es el cargo que uno ocupa.

¿Y qué escenario se abre para usted desde noviembre próximo?

Siempre hay cosas por hacer. No soy un docente por naturaleza, pero doy algunas clases durante el año. Aspiro a continuar haciéndolo, a que me sigan invitando de varios lugares. Quizás algo pueda escribir... Después, hay cuestiones de la vida personal que uno fue postergando. La cuestión social me interesa mucho, en la medida de lo posible colaboro. La sociedad argentina necesita de nuestro aporte, tenemos que llevar también un mensaje de esperanza y contribuir de modo directo también.

¿Cómo califica al servicio de justicia en Santa Fe?

Si lo mido en general, lo veo bien. Por supuesto que no cubre la expectativa de la gente, porque siempre nos demanda más. Pero tenemos que ver, en primer lugar, que toda la vida social y política se ha judicializado. Hoy nada escapa a la labor de los magistrados. Nuestras obras públicas, que estaban paradas, por suerte se reanudaron. Ya pudimos inaugurar una en San Lorenzo, a fines de 2026 se habilitará el edificio central del tribunal de Santa Fe y lo propio ocurrirá en Casilda. Todo ajustándose a los cambios que se producen en la legislación procesal. Nuestros tribunales trabajan todos con expedientes digitales. Las promociones, los corrimientos y el tema escalafonario dependerán, gracias a la nueva Constitución de la provincia, de la Corte. La mejor manera de trabajar en el Estado es de modo conjunto con los tres poderes y cada uno lo suyo.

La nueva Carta Magna fija muchos parámetros para el Poder Judicial.

Fuimos llamados a dar nuestra opinión, la Corte en su conjunto. Llevamos cosas que muchos no esperaban, varios puntos consensuados. Cada uno tuvo oportunidad de decir lo suyo. Consejo de la Magistratura, procesos de selección de jueces, en líneas generales fuimos de acuerdo. Bastante de eso se plasmó en la Constitución. Ahora faltan leyes especiales, también un Código Electoral actualizado, temas con los que estamos dispuestos a colaborar porque ahí viene la letra fina.

Roberto Falistocco y el presente de la Corte Suprema

¿Satisfecho con la ampliación del máximo tribunal a siete integrantes?

Era una vieja aspiración mía. Temas importantes, como el descanso dominical y la fertilización asistida, tuvieron que ser desempatados por un camarista y eso no es bueno, no por un problema de superioridad sino por lo que significa un fallo de la Corte. El séptimo integrante es un paso adelante significativo.

¿La Corte mantendrá el sistema de rotación geográfica de su presidente?

Soy partidario de mantener la rotación territorial, aunque hay que escuchar también otras posiciones. Puede haber un mix de enroque geográfico o una rotación personal.

También resta discutir la organización administrativa, el futuro de la Secretaría de Gobierno del cuerpo.

Sí, Eduardo Bordas (el histórico secretario de Gobierno) se jubila en abril. Tenemos hoy un modelo muy centralizado, que dio sus frutos porque veníamos de una época donde no había biromes ni papeles. Hemos pasado a la informática, a la inteligencia artificial, que nunca sustituirá el rol humano del juez pero es una herramienta muy importante para el trabajo. Ahora hay otras ideas por escuchar, otras miradas que dicen que la secretaría debe ser más descentralizada. No me parece mal con una participación mayor de los ministros en cada una de las áreas de esa descentralización.

¿Cómo analiza el debate sobre el nuevo Código Penal de la Nación?

Puede ser modificado, pero la solución no pasa por el agravamiento de las penas. El hombre de Estado no debe casarse con el espíritu de la época porque, como una vez leí, pronto queda viudo. Hay que leer la realidad e interpretarla lo mejor posible. Por ejemplo: si la época reclama pena de muerte, debemos ver más allá del presente.