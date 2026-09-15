La reserva de Colón perdió con Independiente y llega en caída al Clásico

La reserva de Colón sigue sin hacer pie en el Clausura al caer de visitante ante Independiente 1-0. En la proxima fecha se viene el clásico

La reserva de Colón sigue sin encontrar el rumbo en el Clausura Proyección. Este martes, por la novena fecha de la Zona B, cayó 1-0 como visitante ante Independiente y quedó muy relegado. José Buralli marcó el único gol a los 7' del segundo tiempo.

Colón tuvo una oportunidad inmejorable para reaccionar y llegar al empate, pero no pudo aprovecharla. A los 29 minutos de la segunda parte, dispuso de un penal que fue fallado.

De esta manera José Buralli ponía en ventaja a #Independiente, con un golazo de media distancia.#Torneoproyeccion https://t.co/M89sn9sCST pic.twitter.com/m1IBHba3cR — De La Cuna Al Infierno (@DeLaCunaAlInf) September 15, 2026

La caída volvió a dejar expuestas las dificultades que viene atravesando el equipo en este torneo. Tras nueve jornadas, Colón acumula apenas cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y seis derrotas.

Los números también reflejan el momento de la Reserva: marcó solamente seis goles y recibió 14, en una campaña que todavía no logra despegar. En la fecha que viene recibirá el viernes 25 de septiembre a Unión en otra edición del Clásico.

Formaciones de Independiente y Colón

Independiente: Santino Ciciliani; Nicolás Wabeke, Tiago Franco, Joshua Velardez, Facundo Cruz, Bautista González, Mathero Marchuca, José Buralli, Nahuel Junco, Santino Cirocco y Mathías De Las Carreras. DT: Carlos Matheu.

Colón: Tomás Paredes; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Facundo Martínez, Gabriel Lovato, Nicolás Utrera, Laureano Páez, Mateo Cardozo, Matías Córdoba, Tiziano Favotti y Thiago Barría. DT: Miguel Robledo.