Uno Santa Fe | Judiciales | crimen

Diez años de un crimen impune: ofrecen $16 millones por información sobre el homicidio de Alberto Zanutigh en San Justo

El hombre fue asesinado el 25 de enero de 2016 durante un robo en su vivienda de calle Belgrano al 2600. La investigación está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza y el Gobierno de Santa Fe busca datos que permitan identificar al autor o a los autores del homicidio.

7 de septiembre 2026 · 15:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Diez años de un crimen impune: ofrecen $16 millones por información sobre el homicidio de Alberto Zanutigh en San Justo

Diez años de un crimen impune: ofrecen $16 millones por información sobre el homicidio de Alberto Zanutigh en San Justo

A más de diez años del crimen de Alberto Roque Ramón Zanutigh, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de $16 millones para quienes puedan aportar información útil para identificar al autor o a los autores del homicidio, ocurrido en enero de 2016 en San Justo, departamento Las Colonias.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 25 de enero de 2016, cuando Zanutigh se encontraba en su vivienda de calle Belgrano al 2600. Según consta en la investigación, el hombre fue atacado con un cuchillo durante un robo y sufrió heridas que finalmente le provocaron la muerte.

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación y está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.

La recompensa tiene como objetivo obtener datos útiles, relevantes y decisivos que permitan individualizar a la persona o las personas responsables del homicidio.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Desde el Gobierno provincial indicaron que la identidad de las personas que aporten información será mantenida en secreto, al igual que la de quienes eventualmente resulten adjudicatarios de la recompensa. La reserva se mantendrá antes, durante y después de la investigación y del eventual proceso judicial.

A mí me gusta más este enfoque que el título del parte, porque el dato fuerte no es solamente que hay una recompensa: es que pasaron más de diez años y el crimen continúa sin una respuesta, y ahora el Estado pone $16 millones para intentar destrabar la investigación.

crimen San Justo diez
Noticias relacionadas
Villa Gobernador Gálvez. Se investiga la muerte de Mariana Di Paolo y Luis Rodrigo Argañaraz, hallados calcinados en un auto.

Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: investigan el crimen de Mariana Di Paolo y una denuncia previa contra su expareja

villa gobernador galvez: hallaron dos cadaveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Villa Gobernador Gálvez: hallaron dos cadáveres calcinados dentro de un auto y sospechan un doble crimen

Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima

Detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Mercedes Uviedo durante una balacera en B° Santa Rosa de Lima

Crimen en Santa Fe: se imputará el próximo jueves al único detenido por el asesinato de Mercedes Uviedo, ocurrido el 27 de agosto.

Crimen de Mercedes Uviedo en barrio Santa Rosa de Lima: el único detenido será imputado el próximo jueves

Lo último

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Último Momento
Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: No está atravesando un momento fácil

Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: "No está atravesando un momento fácil"

Ovación
Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus