El hombre fue asesinado el 25 de enero de 2016 durante un robo en su vivienda de calle Belgrano al 2600. La investigación está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza y el Gobierno de Santa Fe busca datos que permitan identificar al autor o a los autores del homicidio.

Diez años de un crimen impune: ofrecen $16 millones por información sobre el homicidio de Alberto Zanutigh en San Justo

A más de diez años del crimen de Alberto Roque Ramón Zanutigh, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de $16 millones para quienes puedan aportar información útil para identificar al autor o a los autores del homicidio , ocurrido en enero de 2016 en San Justo, departamento Las Colonias.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 25 de enero de 2016, cuando Zanutigh se encontraba en su vivienda de calle Belgrano al 2600. Según consta en la investigación, el hombre fue atacado con un cuchillo durante un robo y sufrió heridas que finalmente le provocaron la muerte .

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación y está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.

La recompensa tiene como objetivo obtener datos útiles, relevantes y decisivos que permitan individualizar a la persona o las personas responsables del homicidio.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

Desde el Gobierno provincial indicaron que la identidad de las personas que aporten información será mantenida en secreto, al igual que la de quienes eventualmente resulten adjudicatarios de la recompensa. La reserva se mantendrá antes, durante y después de la investigación y del eventual proceso judicial.

A mí me gusta más este enfoque que el título del parte, porque el dato fuerte no es solamente que hay una recompensa: es que pasaron más de diez años y el crimen continúa sin una respuesta, y ahora el Estado pone $16 millones para intentar destrabar la investigación.